Poljska predlaga ukinitev socialne pomoči za boj sposobnim Ukrajincem

Poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski je ta konec tedna podprl zamisel o ukinitvi izplačil socialne pomoči za ukrajinske moške, ki so v primerni starosti in sposobni za boj. S tem bi lahko po njegovem Ukrajince spodbudili, da se vrnejo v domovino in se pridružijo boju proti ruski agresiji.

»Ne bi smeli ponujati finančnih spodbud za izogibanje pozivom v vojsko,« je na novinarski konferenci v petek dejal Sikorski in predlagal ukinitev socialnih prispevkov za ukrajinske moške, ki izpolnjujejo pogoje za pridružitev oboroženim silam, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Številni Ukrajinci so namreč pobegnili iz države, da bi se izognili vpoklicu v vojsko, čeprav so oblasti v Kijevu kmalu po začetku ruske invazije leta 2022 večini moškim uradno prepovedale, da bi zapustili Ukrajino.

Ukrajinske oblasti si medtem prizadevajo, da bi popolnile zdesetkane vrste svoje vojske, med drugim tudi z vabili izseljencem, da se vrnejo v Ukrajino, navaja AFP.

Novi ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je dejal, da bi lahko podprl idejo poljskega kolega, vendar da so za to potrebni »ustrezni pogoji«. Dodal je, da je v tujini približno milijon Ukrajincev, ki bi jih še lahko vpoklicali v vojsko, od tega 300.000 na Poljskem.