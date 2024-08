Eksistenčni boj Ukrajine za Evropo

V nadaljevanju preberite:

Štirinajst svežnjev sankcij proti Rusiji, začetek pristopnih pogajanj, sprejem milijonov beguncev, velika vojaška pomoč, financiranje delovanja države … To je le nekaj glavnih elementov odzivanja EU na ruski napad na Ukrajino pred poltretjim letom. Unija in njene države članice so Ukrajini od začetka ruske vojaške agresije po izračunih evropske komisije zagotovile podporo v vrednosti 113,8 milijarde evrov.

Več oklevanja in zamud je pri vojaški pomoči. Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen sicer ostaja odločna zagovornica pomoči Ukrajini, a vajeti so v rokah držav članic. Tudi verodostojnost najmočnejše med njimi, Nemčije, je na kocki, saj je vprašanje pomoči Ukrajini med varnostno destabilizacijo stare celine ujeto v notranjepolitične zaplete in javnofinančna razmerja.