Modijev prstni odtis na zemljevidu vzhodne Evrope

V nadaljevanju preberite:

Narendra Modi se rad objema. Indijski mediji so svojčas objavili serijo fotografij, na katerih je z različnimi državniki in znanimi osebnostmi iz poslovnega sveta, ob tem pa ugotovili, da »premier z objemi osvaja svet«. Ko bo jutri prispel v Kijev, od predsednika Volodimirja Zelenskega najbrž ne bo deležen kaj več od stiska roke, in to prav zaradi objema z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom prejšnji mesec.