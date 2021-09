Poljska regija razveljavila območje brez ideologije LGBTIQ

Poljsko ustavno sodišče je danes že petič preložilo razpravo o tem, ali je evropsko pravo nad domačo zakonodajo. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Regija na jugu Poljske je ob pritisku EU in grožnji po izgubi evropskih sredstev razveljavila tako imenovano območje brez ideologije LGBTIQ. Deželni parlament v regiji Swietokrzyskie je v sredo sprejel resolucijo, v kateri potrjuje »spoštovanje večstoletne tradicije in kulture Poljske ter enakost in pravično obravnavo« vseh.Za razveljavitev območja brez ideologije LGBTIQ, ki so ga podobno kot v številnih drugih občinah in regijah razglasili leta 2019, je na izredni seji deželnega parlamenta glasovalo 25 poslancev, proti ni glasoval nihče, trije pa so se vzdržali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Skoraj sto občin, okrožij in regij na Poljskem se je leta 2019 razglasilo za območja brez ideologije LGBTIQ, in sicer na pobudo konservativne organizacije Ordo Iuris.Večina jih je na močno katoliškem vzhodu in jugu države. Lokalne oblasti so sprejele neobvezujoče dokumente, v katerih obljubljajo, da ne bodo sprejemale ukrepov za spodbujanje strpnosti do oseb LGBTIQ in ne bodo zagotavljale finančne pomoči nevladnim organizacijam, ki spodbujajo enakopravnost vseh, ne glede na njihovo spolno usmerjenost ali identiteto.Evropska komisija je julija sprožila postopek proti Poljski zaradi kršitev temeljnih pravic oseb LGBTIQ, v začetku septembra pa je poslala pismo petim poljskim regionalnim oblastem in jih pozvala, naj ukrepe opustijo, če želijo prejeti pomoč iz programa React-EU, poroča poljska tiskovna agencija Pap.Prejšnji teden so evropski poslanci na plenarnem zasedanju v Strasbourgu sprejeli resolucijo, v kateri so poudarili, da bi morale biti istospolne zakonske zveze in partnerske skupnosti priznane po vsej Evropski uniji. Zavzeli so se tudi za ukrepanje proti Romuniji, Madžarski in Poljski zaradi neupoštevanja sodb Sodišča EU oziroma diskriminacije skupnosti LGBTIQ.Sicer pa sta si Bruselj in Varšava že dolgo v laseh zaradi sporne poljske sodne reforme: v zadnjem času je največ razburjenja izzvalo napovedano odločanje poljskega vrhovnega pravnega telesa o tem, ali ima evropsko pravo primat nad domačo zakonodajo ali ne. Težko pričakovano razpravo so včeraj »zaradi novih okoliščin« ponovno prestavili na konec tega meseca.