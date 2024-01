Položil cvetje na grob ubite kosovske deklice in končal na vozičku

V nadaljevanju preberite:

Voditelj ene od srbskih opozicijskih strank Nikola Sandulović, ki je bil domnevno pretepen med pridržanjem, je zaradi posledic nasilja delno paraliziran in je pristal na invalidskem vozičku, je za medije sporočila Sandulovićeva hčerka Karla. Primer, ki je pritegnil veliko pozornost svetovne javnosti, o njem je med drugim poročal tudi britanski časnik Guardian, odpira številna vprašanja o stanju pravne države in demokracije v Srbiji. Molk opozicije pa vzbuja dvome o iskrenosti njene proevropske drže.

Družina Nikole Sandulovića, predsednika Srbske republikanske stranke, je javnost obvestila, da so Sandulovića varnostni organi že tretjega januarja prijeli na domu in ga odpeljali na neznano lokacijo, potem ko je se je opravičil za zločine Srbov nad Albanci med vojno za kosovsko osamosvojitev v letih 1998 in 1999. V sredo, ko so državni organi družini prvič po prijetju dovolili obiskati Sandulovića v vojaški bolnišnici, so člani družine takoj zahtevali njegovo premestitev v civilno bolnišnico.