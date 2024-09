Pomembne odločitve bo sprejemala predsednica

V nadaljevanju preberite:

V komisarski ekipi Ursule von der Leyen so – z nekaj izjemami, kot sta lojalna veterana iz Latvije in Slovaške Valdis Dombrovskis in Maroš Šefčovič – predvsem novinci. To nemškim krščanskim demokratom zagotavlja še boljše obvladovanje kolegija. Vse niti bodo v njenih rokah.

Eno najpomembnejših vlog v komisarski ekipi bi lahko imel, vsaj formalno, 50-letni Poljak Piotr Serafin. Kot komisar za proračun v organigramu ne bo pod nobenim od izvršnih podpredsednikov, temveč bo neposredno odgovarjal predsednici. Komisarska kandidatka iz Belgije Hadja Lahbib, nekdanja novinarka, je za Janezom Lenarčičem bo prevzela resor kriznega upravljanja,