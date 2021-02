Popis prebivalstva 2021: Nihče ne bo potrkal na vaša vrata

Tako so včasih podatke, zbrane s terena, obdelovali na statističnem uradu oziroma zavodu za statistiko. Foto Marjan Zaplatil

Podatki o številu prebivalcev bodo objavljeni aprila, o gospodinjstvih in družinah novembra, o socioekonomskih značilnostih prebivalcev decembra, podatki o stanovanjih pa v prvi polovici leta 2022. Foto Voranc Vogel

Popisa prebivalstva statistični urad od 2011 ne dela več z neposrednim zbiranjem podatkov na terenu, kakor ga prikazuje prizor na fotografiji. Fotodokumentacija Dela

Slovenija in Slovenci skozi desetletja popisov Slovenija in Slovenci skozi desetletja popisov

– Prebivalstvo: Od prvega modernega popisa prebivalstva na ozemlju današnje Slovenije leta 1857, ko je tu živelo milijon ljudi, se je število prebivalcev do danes podvojilo.

– Starost: Leta 1948 je imel prebivalec v povprečju skoraj 31 let, danes ima v povprečju skoraj 13 let več. Delež mlajših od 15 let je v 1948 znašal 28 odstotkov, v 2020 15 odstotkov.

– Višja izobrazba: V popisu 1961 je imela večina prebivalstva doseženo osnovnošolsko izobrazbo, le dva odstotka terciarno. V 2020 je imelo terciarno izobrazbo 24 odstotkov prebivalcev, starih 15 let ali več.

– Zunajzakonske skupnosti: V popisu 1981 so predstavljale dva odstotka vseh družin, v popisu 2018 pa 14 odstotkov družin.

– Velikost gospodinjstev: Po drugi svetovni vojni so gospodinjstva s šestimi člani in več manj pogosta. Leta 1948 jih je bila dobra petina (20 odstotkov), leta 2018 le še tri odstotke.

– Samska gospodinjstva: Leta 1948 je bilo takih 18 odstotkov, v 2018 pa kar 33 odstotkov.

Ko pomislimo na popis prebivalstva, se spomnimo na anketarje, ki smo jih skupaj z neštetimi vprašanji sprejeli v svoj dom. A nič ni več tako, kot je bilo, tudi najobsežnejša statistična akcija preteklih desetletij, ki je veljala za »blagovno znamko« statističnega urada, ne. Popisov namreč od 2011 ne delajo več z neposrednim zbiranjem podatkov na terenu, ampak s povezovanjem registrov in baz. Večino podatkov zdaj objavljajo letno, podatke o družinah, gospodinjstvih in stanovanjih pa trikrat v desetletnem obdobju. Osnovne koordinate letošnjega popisa, ki je že 19. popis prebivalstva na Slovenskem, in četrti, ki bo izpeljan registrsko, predvsem pa, kaj se pričakuje od njega, so razložili na oddelku za demografske statistike in življenjsko raven Statističnega urad RS (Surs).Pri klasičnem, terenskem popisu, se podatki zbirajo na terenu, pri registrskem pa se povežejo podatki, ki so že zbrani v različnih registrih in bazah. Registrski popis je torej način priprave celovitih podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih in stanovanjih, ne da bi bilo za to potrebno dodatno zbiranje podatkov na terenu. Je postopek, pri katerem že obstoječe podatke iz različnih registrov in baz med seboj povežejo in statistično obdelajo.Na Sursu ocenjujejo, da bi v letu 2021 potrebovali skoraj 20 milijonov evrov, če bi podatke zbirali klasično. Registrski popis zahteva namreč bistveno manj izvajalcev; namesto 10.000, kolikor jih je sodelovalo v letu 2002, zdaj to delo opravi manj kot deset zaposlenih na statističnem uradu. Tak popis se izvaja v strogo varovanem okolju, poteka na metodološko enoten in nadzorovan način. V vseh fazah dela je celoten proces bolj nadzorovan, ker poteka iz enotne točke. Za obdelavo podatkov se porabi bistveno manj časa, razbremeni se tudi prebivalce. Tak popis se lahko izvaja pogosteje kot samo na vsakih deset let, kar je v današnji, spreminjajoči se družbi, tudi pomembno, pravijo statistiki.Za nekatere vsebine podatki ne obstajajo ali pa se je vsebina spremenila, saj so registri prilagojeni administrativnim, in ne statističnim potrebam. Nekateri viri so na razpolago kar nekaj časa po referenčnem datumu popisa, to pa pomeni, da podatke objavljajo postopoma. Tako bodo prve podatke o številu prebivalcev, starosti, spolu in po teritoriju objavili že aprila 2021, podatke o družinah in gospodinjstvih novembra, o socioekonomskih značilnostih prebivalcev decembra, podatke o stanovanjih pa v prvi polovici leta 2022.Statistične podatke uporabljajo številne institucije za izvajanje različnih politik in načrtovanj, pa tudi najširša javnost: od dijakov do novinarjev, študentov, raziskovalcev in drugih. Pri svojem delu jih koristijo načrtovalci, na primer oskrbe z energijo, vodo, telekomunikacijami, za načrtovanje vrtcev, izobraževalnih ustanov in programov ter zdravstvenih in drugih storitev. Podatki s področja stanovanj koristijo analitikom in načrtovalcem na področju porabe energije, potresne varnosti, stanovanjske oskrbe prebivalstva in podobno. Potrebujejo jih tudi različni gospodarski subjekti in vlagatelji pri načrtovanju svojih gospodarskih in komercialnih aktivnosti ter pri odločitvah za nova vlaganja.Včasih je bilo treba na podatek o tem, kako smo izobraženi, čakati deset let, od 2011 dalje ta podatek objavljajo letno. Podatki, ki so se v preteklosti zbirali samo s terenskimi popisi, so z vzpostavitvijo registrske izvedbe popisa zdaj na voljo vsako leto. Tak primer je podatek o doseženi izobrazbi prebivalcev.Registrski način izvedbe popisa pomeni, da vse podatke črpajo iz številnih baz in registrov, ki obstajajo v državi in katerih upravljalec je statistični urad ali druge inštitucije. Podatek o veroizpovedi za celotno prebivalstvo ni na voljo v nobenem administrativnem viru. Veroizpoved je ena od vsebin, ki se je zbirala v zadnjih dveh terenskih popisih (1991, 2002), pred tem pa nazadnje leta 1953.Šibka točka ostajajo podatki o tem, ali je določeno stanovanje, ki je v lasti fizične osebe, oddano v najem. Izboljšala se je prijava prebivališča na številko stanovanja, ki je nujno potrebna v dvo- ali več stanovanjskih stavbah. Povečujejo pa se problemi s fiktivnimi prijavami prebivališč, ki povzročajo anomalije pri izračunih gostote bivanja v stanovanjih. Surs to rešuje s pomočjo različnih statističnih metod; poslužuje se, denimo, dodatnih podatkov, kot so lastništvo stanovanj, pripadnost istemu gospodinjstvu, sorodstvena razmerja, velikost stanovanj in podobno.V letu 2020 so se statistični uradi po vsem svetu spopadali s podobno težavo; kako torej zagotoviti pravočasne in hkrati dovolj kakovostne podatke, ki bi odražali vpliv epidemije koronavirusa na družbo. Na eni strani so potrebe po teh podatkih zelo narasle, na drugi strani pa so se pojavile tudi nove težave, saj je bilo zaradi občasnega zaprtja določenih dejavnosti podatke zelo težko zbrati. Na Sursu so večino uspeli objaviti v napovedanem roku, nekaj pa s krajšim časovnim zamikom. Na razmere v 2020 so se odzvali tudi s tem, da so določene podatke objavljali bolj pogosto in bolj podrobno. Tak primer so podatki o številu umrlih. Veliko držav, vključno s Slovenijo in tudi Eurostat, je izdelalo posebna tematska področja in prikaze za spremljanje vsebin, povezanih s covidom-19.