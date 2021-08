Poplave v ameriški zvezni državi Tennessee zahtevale 21 življenj

Nevihta primerjiva z orkanom

Severovzhodu ZDA se približuje orkan Henri, obilno deževje pa že poplavlja nekatera mesta v zvezni državi New York. FOTO: Thomas P. Costello & Mike Davis Via Reuters

Uničujoče poplave, ki so prizadele ameriško zvezno državo Tennessee, so zahtevale najmanj 21 življenj, več deset ljudi še vedno pogrešajo, so v nedeljo sporočile tamkajšnje oblasti.V Tennesseeju je v soboto padla rekordna količina padavin, narasle reke so poplavile hiše in ceste, brez električne energije je ostalo na tisoče ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.Med najbolj prizadetimi je mesto Waverly v bližini Nashvilla, kjer je poplavljenih na stotine hiš. Predstavniki lokalnih oblasti so nenavadno močno nevihto primerjali z orkanom in dejali, da je voda narasla tako hitro, da se številni niso imeli časa umakniti na varno.Ameriški predsednikje na novinarski konferenci v Washingtonu izrazil »najgloblje sožalje ob nenadni in tragični izgubi življenj« v Tennesseeju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.