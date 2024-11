Poplavno razdejanje ohromilo dobavo surovin iz luke Ploče

V nadaljevanju preberite:

Ko sta minila žalost in šok zaradi izgube 27 življenj v katastrofalnih oktobrskih poplavah, so prve ocene škode v prizadetih občinah pokazale več deset milijonov evrov. Skupna preliminarna ocena kaže, da je škode za približno 138,5 milijona evrov. Odločno največji delež v tej številki predstavlja škoda na cestah in železnici, ki povezuje Bosno in Hercegovino s ključno vstopno-izstopno točko za industrijske surovine v jadranskem pristanišču Ploče.