Popolnoma spregledana in pozabljena tragedija v DR Kongo

V nadaljevanju preberite:

Nevladna organizacija Norwegian Refugee Council (Norveški svet za begunce) vsako leto objavi lestvico najbolj spregledanih humanitarnih kriz. V letu 2021 – v letošnjem letu se je stanje še drastično poslabšalo – je bila najbolj spregledana humanitarno-varnostno-begunska kriza, kot že nekajkrat prej, tista v Demokratični republiki Kongo. Državi, ki se že tri desetletja ne uspe izvleči iz stanja stalnih vojn in brutalnega nasilja.

V Demokratični republiki Kongo, ki ji na lestvici spregledanih kriz sledijo Burkina Faso, Kamerun in Južni Sudan, je po podatkih norveške nevladne organizacije in Združenih narodov trenutno notranje razseljenih skoraj 5,6 milijona ljudi, kar je tretja največja številka na svetu. Več kot milijon jih je v zadnjih letih zaradi nasilja in vojn zbežalo v sosednje države – največ v Ugando, kjer je poldrugi milijon beguncev iz različnih afriških konfliktov.

Novo poročilo NCR tudi navaja, da je v DR Kongo trenutno prehransko ogroženih 27 milijonov ljudi, približno tretjina prebivalstva. Proračuni mednarodnih humanitarnih organizacij pa so lani »dosegli« le 44 odstotkov načrtovanih sredstev. »Kljub urgentnim potrebam podpora državi ni zadostna, situacija pa je šolski primer zanemarjanja,« je v sredo izjavil generalni sekretar NRC Jan Egeland. Kar 7,6 milijona kongovskih otrok med petim in sedemnajstim letom ne obiskuje šol.