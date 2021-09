Populist, ki se menda upira novodobni religiji

V nadaljevanju preberite:

Nedavne volitve v Nemčiji so, drugače kot leta 2017, pokazale, da so imigracije bolj ali manj obrobna tema. Se bodo lahko tudi v Franciji predvolilno odmaknili od problematiziranja priseljevanja in sploh islama ter se osredotočili na družbeno bistvo? Čeprav se lahko do pomladi še marsikaj spremeni, bi po pozornosti, ki jo zadnje tedne mediji namenjajo skrajnodesničarskemu publicistu in komentatorju Éricu Zemmourju, tujstvo lahko ostalo v predvolilnem fokusu in jedro razkola.