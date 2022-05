Posilstvo v vojnah zasenčijo drugi zločini. To se lahko zgodi tudi v Ukrajini

V nadaljevanju preberite:

Med poročili o zločinih, ki prihajajo iz Ukrajine, je čedalje več primerov posilstev in spolnega nasilja, ki naj bi ga zagrešili pripadniki ruske vojske. Najboljši način, da bi ugotovili, ali gre za naključna dejanja ali za usklajeno kampanjo, je temeljita pre­iskava, je prepričana Arminka Helić, ki se že dlje časa zavzema za vzpostavitev mednarodnega organa za preiskovanje spolnega nasilja v konfliktih. Članica britanske lordske zbornice je v intervjuju za Delo vojno v Ukrajini primerjala s tisto v Bosni in Hercegovini, od koder izvira, in pojasnila, zakaj takšni zločini v večini primerov ostanejo nekaznovani.