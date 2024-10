Pot do večje rasti? »Obračun z odvečno birokracijo«

Britanska laburistična vlada zaradi več zdrsov in upadanja javnomnenjske podpore s svojimi prvimi stotimi dnevi na oblasti ne more biti povsem zadovoljna. Tudi zato se je namenila fokus znova preusmeriti na ključno volilno obljubo, in sicer krepitev gospodarske rasti. V ta namen je v London zvabila predstavnike več kot 200 multinacionalk in jih poskušala prepričati v povečanje naložb v britansko gospodarstvo.

Prvih sto dni mandata je »medeno« obdobje, ki ga nekatere ministrske ekipe izkoristijo bolje kot druge. To so spoznali tudi laburisti pod vodstvom Keira Starmerja, čigar vlada je v zadnjih treh mesecih šla skozi več vzponov in padcev oziroma se znašla v defenzivi tako zaradi načrtov o zmanjšanju subvencij za upokojence kot zaradi sprejemanja najrazličnejših daril od donatorjev. Da dosedanja plovba ni bila mirna, je priznal tudi ministrski predsednik, a hkrati vztrajal, da laburisti ne bodo zapravili »zlate priložnosti«, ki jim jo je prinesla prepričljiva zmaga na julijskih parlamentarnih volitvah.

Britanska vlada je v središču Londona organizirala prvi mednarodni investicijski vrh, namenjen krepitvi naložb v otoško gospodarstvo. FOTO: Jonathan Brady/Afp

Starmer: Stabilnost vodi do rasti in obratno

To je bilo tudi eno od njegovih glavnih sporočil udeležencem današnjega mednarodnega investicijskega vrha, največjega gospodarskega dogodka aktualnega mandata, med katerim so bile naznanjene zasebne naložbe v britansko gospodarstvo v višini 50 milijard funtov. Skoraj polovico tega zneska po poročanju Financial Timesa predstavljajo naložbe v zeleni prehod, vključno z 20-milijardno investicijo v razvoj oziroma širitev mreže polnilnih postaj za električne avtomobile ter projekte, povezane z gradnjo vetrnih elektrarn. Premier je svojo odločenost o krepitvi gospodarske rasti dodatno podčrtal z obljubo, da se bo njegova vlada lotila temeljitega obračuna z vso odvečno birokracijo, rekoč, da bo odpravila ovire, ki po državi trenutno preprečujejo vse od gradnje domov in podatkovnih centrov do cest ter železnic.

62-letni laburist ne bi bil prvi britanski voditelj, ki bi poslovno javnost nagovoril s podobnimi načrti in na koncu snedel svojo besedo. Navsezadnje je bilo zmanjšanje predpisov in regulacij tudi ena od prednosti, ki naj bi jih Združenemu kraljestvu prinesel brexit, a se je količina teh v nekaterih primerih od leta 2021 samo še povečala.

Izziv za njegovo vlado bo tudi poenotenje naložbenih ambicij z načrti za krepitev delavskih pravic. Med največje uspehe prvih sto dni vladanja analitiki uvrščajo predlog nove delovnopravne zakonodaje, ki ga je Starmer označil za največjo spremembo na tem področju v zadnji generaciji. Ob kritikah, da ta lahko zavre rast, je vztrajal, da bodo večja stopnja varnosti na delovnem mestu na koncu koristila gospodarstvu. To je povedal tudi gospodarstvenikom v Londonu.

Britanski premier Keir Starmer in finančna ministrica Rachel Reeves med srečanjem z udeleženci vrha v Londonu FOTO: Jonathan Brady/Afp

Premier je odločen popraviti ugled otoškega gospodarstva, ki ga je poleg izstopa države iz EU prav tako načela politična nestabilnost v času vladavine konservativne stranke. »Ne gre samo za to, da stabilnost vodi do rasti /.../ rast prav tako vodi k stabilnosti,« je vztrajal pred občinstvom, sestavljenim iz predstavnikov nekaterih največjih svetovnih podjetij.

Kot spodbudo za vladne načrte je bilo mogoče razumeti tudi odprto pismo, ki ga je skupina velikih bank, zavarovalnic in tehnoloških podjetij pred začetkom vrha objavila v Timesu. »Optimistični smo glede prihodnosti britanskega gospodarstva in verjamemo, da je čas za naložbe v Združeno kraljestvo,« so poudarili avtorji, med razloge za svoj optimizem pa uvrstili razvoj tehnološkega in energetskega sektorja.