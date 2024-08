Želja po krepitvi odnosov ne pomeni preklica brexita

Obnavljanje odnosov z Evropsko unijo je ena zahtevnejših nalog, s katerimi se bo britanski premier Keir Starmer moral spoprijeti v novem mandatu. S tem namenom si je laburist za svoj prvi dvostranski obisk v tujini izbral Berlin, kjer ga je danes v prijateljskem vzdušju sprejel nemški kancler Olaf Scholz, s katerim sta predstavila načrte o poglabljanju vezi med državama.

Predsednika vlad sta na skupni novinarski konferenci naznanila nov obširni dogovor o sodelovanju, ki ga bosta državi predvidoma sklenili do konca leta in bo obsegal vrsto različnih področjih, od znanosti do kulture, ter služil kot podlaga za krepitev trgovinskih vezi.

Starmer je dogovor opisal kot »generacijsko priložnost za resetiranje odnosov« z Evropsko unijo, kar je njegovemu obisku v nemškem glavnem mestu dalo še posebno velik pomen.

Cilj je krepitev gospodarske rasti

Olaf Scholz je poudaril, da sta Nemčija in Združeno kraljestvo »dobra prijatelja, tesna partnerja in zaupanja vredna zaveznika«. FOTO: Liesa Johannssen/Reuters

Osem let po referendumski odločitvi Združenega kraljestva o izstopu iz EU je nova britanska vlada že ob nastopu mandata nakazala pripravljenost po vnovični krepitvi vezi s sedemindvajseterico, a ne način, ki bi pod vprašaj postavil voljo britanskih volivcev. »To ne pomeni preklica brexita ali ponovnega vstopa na enotni trg ali v carinsko unijo,« je ministrski predsednik poudaril med srečanjem s svojim nemškim gostiteljem.

Namen dogovora, kot je pojasnil, je vzpostaviti tesnejše odnose »na številnih frontah, vključno z gospodarstvom, obrambo …« in s tem tudi doseči krepitev gospodarske rasti. »To je tisto, kar predstavlja ta dogovor,« je vztrajal Starmer.

»Nemčija in Združeno kraljestvo sta dobra prijatelja, tesna partnerja in zaupanja vredna zaveznika,« so evropski mediji povzeli besede nemškega kanclerja, ki je napovedal, da se bosta s svojim britanskim kolegom močno trudila za to, da bodo odnosi med njunima državama še naprej cveteli. Scholz je ob tem poudaril, da je Združeno kraljestvo od vselej nepogrešljiv del reševanja velikih vprašanj, ki zadevajo staro celino. »To se z njihovim izstopom iz EU ni spremenilo,« je vztrajal kancler.

Cilj obnavljanja vezi med državama je tudi uspešnejše spoprijemanje z vrsto vzajemnih varnostnih izzivov, vključno z vojno v Ukrajini ter nezakonitimi migracijami, ki so tako v Nemčiji kot v Združenem kraljestvu nadvse občutljivo politično vprašanje.

Skupni boj proti nezakonitim migracijam

Nedavni napad z nožem v Solingenu, kjer je prosilec za azil iz Sirije do smrti zabodel tri osebe, je ustvaril velik pritisk na nemško levosredinsko vlado po zaostritvi migrantske politike. Najverjetneje je bil to tudi povod, da sta nemški kancler in njegov britanski kolega srečanje v Berlinu izkoristila tudi za naznanitev skupnega akcijskega načrta za boj proti nezakonitim migracijam in tihotapcem ljudi.

»Naša država ve, kako je doživeti tako nesmiselna in zaničljiva dejanja in naše misli so z vsemi družinami, ki jih je prizadel ta strašni dogodek,« je o napadu dejal Starmer, čigar mandat so v zadnjih tednih zaznamovali nasilni protimigrantski izgredi, ki so na ulicah britanskih mest izbruhnili po umoru treh deklic v Southportu. V nasprotju z napadom v Solingenu ga je zagrešil britanski državljan.