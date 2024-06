V nadaljevanju preberite:

Premierji vzhodnonemških zveznih dežel kanclerja Olafa Scholza pozivajo, da spremeni politiko do vzhoda, saj so evropske volitve pokazale, da so prebivalci izjemno nezadovoljni. Na današnjem srečanju s kanclerjem so zato pretresali energetsko, zdravstveno in gospodarsko politiko vlade.