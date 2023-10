Potrpljenje EU do Srbije in Vučića je na koncu

V nadaljevanju preberite:

Evropska poslanka Zelenih in poročevalka za Kosovo Viola von Cramon je v pogovoru o varnosti na Zahodnem Balkanu v luči naraščajočih napetosti na Kosovu dejala, da je potrpljenje Evropske unije do Srbije na koncu. Izrazila je dvom, da predsednik Srbije Aleksandar Vučić ni vedel za priprave na napad, ki je terjal življenja kosovskega policista in štirih napadalcev, in namignila, da so evropski ukrepi politične in finančne narave proti Srbiji že pripravljeni.