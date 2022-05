Povsem so zamrla le pogajanja, ne pa srditi spopadi

V nadaljevanju preberite:

Še vedno se nadaljuje saga o ukrajinskih branilcih iz Azovstala, docela razrušene ogromne jeklarne v pristaniškem mestu Mariupolj, ki je v rokah ruskih in uporniških sil. Moskva se o izmenjavi »vojnih zločincev« iz bataljona Azov, ki so se zatekli v kleti jeklarne, ne bo pogovarjala, je povedal Vladimir Medinski, vodja ruske delegacije na mirovnih pogajanjih, ki so v zadnjem času povsem zamrla.