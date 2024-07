Povsod po svetu mrk računalniških sistemov

Z vseh koncev sveta prihajajo novice o obširnih izpadih računalniških sistemov. Izpad je po poročanju BBC prizadel več medijev, bank, trgovin in letalskih prevoznikov, zaradi česar ponekod letala ostajajo prizemljena. Kot so sporočili z Microsofta, prizadeti so njegovi uporabniki, so njihovi sistemi začeli počepati že včeraj. Odtlej poskušajo posledice ublažiti in nevšečnosti odpraviti, a za zdaj še brez uspeha.

BBC poroča, da so prizadete tako Britanske železnice kot televizijska mreža Sky News, avstralski teleoperater Telstra, zaradi motenj v sistemu so zastale storitve na letališču v Edinburgu. S težavami se spopadajo tudi nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair in tri ameriške letalske družbe, American Airlines, United in Delta, ki so zato začasno odpovedale vse svoje lete po svetu.

Med drugim so oteženo delovanje sporočile novozelandske banke, poroča AP, v Avstraliji pa še banke NAB, Commonwealth in Bendigoter ter letalski družbi Virgin Australia in Qantas.

Tudi izraelski časnik Haaretz med drugim piše o nevšečnostih, sprva zlasti v bolnišnicah in drugih zdravstvenih storitvah, pa tudi v trgovinah in poštnih storitvah. Na telavivskem letališču Ben Gurion za spremembo vse poteka nemoteno, banke pa so danes tako ali tako zaprte – so pa ovirane njihove spletne storitve.

Medtem ko so težave vsaj v Izraelu najprej pripisovali morebitnemu hekerskemu napadu, je vzrok za izpad morda posodabljanje antivirusne komponente podjetja za kibernetsko varnost Crowdstrike v računalnikih. Na teh se prikazuje modri ekran, ki sporoča, da so naleteli na težavo in se morajo znova zagnati.