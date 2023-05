Požar v Sydneyu zajel sedemnadstropno stavbo

V avstralskem mestu Sydney so plameni zajeli sedemnadstropno stavbo v bližini središča mesta. Več kot 100 gasilcev se danes z 20 gasilskimi vozili bori z visokimi plameni in gostim dimom, so sporočile pristojne službe.

Opozorili so, da se požar širi tudi na sosednje stavbe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

FOTO: David Gray/AFP

»Stavba se začenja rušiti, ognjeni pekel pa se je začel širiti na več sosednjih zgradb, v katerih so tudi stanovanja,« so v izjavi sporočili iz gasilske in reševalne službe avstralske zvezne države Novi Južni Wales. Več stavb v bližini so evakuirali.

Gasilci in reševalci so prebivalce Sydneya v sporočilu na družbenih omrežjih v prosili, naj se izogibajo območja, kjer sta ogenj in gost dim zajela stavbo v bližini glavne mestne mestne postaje. Gašenje se medtem nadaljuje, po navedbah gasilcev je ogenj uničil tudi vsaj eno bližnje vozilo.