Požar in eksplozija v Haagu: Vsaj 20 ljudi ujetih pod ruševinami

Reševalne službe v Haagu na Nizozemskem imajo polne roke dela. Uničujoča eksplozijo, ki je danes zjutraj delno uničila tri-nadstropno stanovanjsko stavbo na Tarwekampu v Haagu, je po do zdaj znanih podatkih poškodovala štiri ljudi, vsaj 20 je še ujetih pod ruševinami.

Na kraj nesreče je bila napotena specializirana ekipa za urbano iskanje in reševanje (USAR), ki ima v svojih vrstah štiri vodnike psov in gradbenega inženirja in je usposobljena za iskanje in reševanje oseb, ujetih pod porušenimi zgradbami. Po podatkih regionalnih varnostnih služb bi lahko bilo pod ruševinami ujetih do 20 ljudi.

Incident se je zgodil danes okoli 6:15 zjutraj v soseski Mariahoeve. Močan sunek eksplozije, ki mu je sledil obsežen požar, je povzročil sesedanje več stanovanj, zaradi česar je v stavbi nastal velikanski predor. Požar se je hitro razširil, zajel dele stavbe in povzročil gost črn dim, ki se že več ur po eksploziji giblje nad območjem.

Na kraj nesreče so bile poslane reševalne ekipe, vključno z dvema helikopterjema za nujno medicinsko pomoč, več gasilskimi enotami in najmanj 20 reševalnimi vozili. Regija je bila razglašena za območje z visokim tveganjem.

Po podatkih gasilske službe so doslej rešili vsaj štiri ljudi, ki so bili prepeljani v bližnje bolnišnice. Ekipa za iskanje in reševanje, podprta s specializirano opremo, še vedno išče morebitne preživele.

Evakucija prebivalcev uspešna

Ena ženska je povedala, da je pobegnila iz svojega stanovanja, ko je eksplozija stresla stavbo. »Zbudila sem se, vse je začelo tresti. Ko sem pogledala skozi okno, sem videla avtomobil, zajet v plamenih pred stavbo,« je za NL Times opisala svoj beg.

Župan Haaga Jan van Zanen je na kraj nesreče prispel okoli 7:30 zjutraj. Po oceni situacije je zapustil kraj nesreče, da bi omogočil nemoteno delo reševalnim ekipam, je sporočil njegov predstavnik.

Oblasti še niso ugotovile vzroka eksplozije. FOTO: Josh Walet Afp

Oblasti še niso ugotovile vzroka eksplozije. Preiskovalci naj bi začeli preiskavo, ko bo območje označeno kot varno. Medtem so bili razseljeni prebivalci evakuirani v začasne nastanitve, lokalne humanitarne organizacije pa jim nudijo hrano, odeje in druge potrebščine.

Prebivalcem v bližini prizadete stavbe so svetovali, naj zaprejo okna in vrata zaradi gostega dima, ki še vedno vztraja v zraku. Prezračevalni sistemi naj bodo izklopljeni, da bi preprečili izpostavljenost morebitnim nevarnim hlapom, so sporočili uradniki.

So bile eksplozije tri?

Eksplozija je povzročila škodo tudi na okoliških objektih, več ulic v bližini pa je bilo zaprtih. Reševalne službe pozivajo občane, naj se območju izogibajo, da bi omogočili nemoten dostop reševalcem in opremi.

Fotografije s kraja nesreče kažejo obsežno škodo. Pet do sedem stanovanj je bilo popolnoma uničenih, preostali deli stavbe pa so nestabilni. »Tla v prvem nadstropju so neprepoznavna, vse je uničeno,« je dejal eden od očividcev.

Ena od prič v bližini je poročala, da je slišala tri ločene eksplozije: eno v bližini avtomobila, parkiranega pred stavbo, in dve bližje stavbi. Vozilo pred blokom je bilo popolnoma uničeno zaradi požara, ki je nastal takoj po eksploziji, kar je dodatno povečalo intenzivnost incidenta, še poroča NL Times.