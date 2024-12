Ponudba na ljubljanskih stojnicah: »Kakšna žalost!«

Poročilo s prazničnih stojnic v Ljubljani, ki ga je pripravil kulinarični portal Odprta Kuhinja, razkriva mešane vtise letošnje ponudbe. Če smo lani govorili o »srednji žalosti«, lahko letos le zmahnemo z roko in zapišemo: »Kakšna žalost!«, so zapisali.

Cene so večinoma višje kot lani, ponudba pa se zdi precej povprečna, z nekaj izjemami. Med stojnicami prevladujejo jedi, ki so si bolj podobne, kot pa raznolike: od hot dogov, piščančjih medaljonov, pleskavic do prebranca. Vse to je le del sicer pestre palete, zagotovo ne tradicionalnih slovenskih jedi, ki vključuje tudi mini palačinke z dubajsko čokolado, ocvrte rakce, vaflje na palčki, pa vse do nenavadnih napisov "champagne" na fotografiji srebrne Radgonske penine.

Zgodba se začne že z zgodnjim obiskom stojnic, kjer smo želeli poiskati nekaj primernega za kosilo. Hotdogi so bili brez prave privlačnosti, kranjske klobase so se zdele bolj kot turistična atrakcija, balkanske specialitete so za trenutek popeljale v drug film, žabji kraki pa so bili znani že iz lanskega leta.

FOTO: Špela Ankele Slovenske Novice

»Kljub temu pa so bile nekatere stojnice pravi biseri. Na Jezerškovi stojnici smo uživali v klasičnih okusih: kranjska klobasa z gorčico in hrenom za 9 evrov, ki je bila odlična, in sladica – Jezerškov šmorn za 5 evrov. Nedaleč stran so na stojnici Pr' Puški ponujali preste, ob katerih so bile postrežene tudi miške z malinovo marmelado, nagrajene z zlato medaljo na ocenjevanju Dobrote slovenskih kmetij,« pišejo na portalu Odprta Kuhinja.

V iskanju tradicionalnih okusov so naleteli na stojnico Pri maketi, kjer so ponujali joto s kislim zeljem in šunko za 9 evrov ter ajdove žgance z ocvirki za 7 evrov. »A kljub temu, da smo upali najti nekaj slovenskega, je bil pravi izziv najti potico. Le redke stojnice so jo ponujale, na koncu pa smo uspeli poiskati okusen kos potice za 4,5 evra.«

Praznična pijača, kot je kuhano vino, je ostala stalnica na ljubljanskih stojnicah, a letos je bilo mogoče poiskati še druge zanimivosti: kuhan džin, kuhan Aperol, pa tudi »Zimsko čebelico«, kuhano medico, ali »Topel poljub rdečega«, kar je bil pravzaprav kuhan rdeči vin. Cena za kuhančka je bila od 3 evrov naprej, navajajo.

Najlepše presenečenje pa je bila stojnica koroške družine Perger, kjer ponujajo pražene mandlje, lizike in turški med. Poleg tega so prodajali tudi čudovite lectove svečke, ki so bile oblikovane v sodelovanju z oblikovalcem Oskarjem Kogojem.

Vse skupaj pa se je zdelo, kot da stojnice, ki se ponašajo z nazivom »Okusi Ljubljane«, vključujejo presenetljivo širok spekter jedi, ki nimajo prav veliko skupnega z mestom samim. Od hot dogov, piščančjih medaljonov, do raclette s krompirjem – vprašanje je, kaj vse to res pomeni za ljubljansko kulinarično tradicijo.