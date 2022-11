Poziv k spravi in spominsko obračanje hrbta

V nadaljevanju preberite:

Vukovar, ki ga objemata reki Vuka in Donava, ni le junaško mesto. V srcih Hrvatov je sveto mesto, simbol obrambe, upora in trpljenja v domovinski vojni. Spomin na tragične dogodke je tudi obnovljen 50-metrski vodni stolp, ki je preživel obstreljevanja in še zdaj kaže 640 ran, nastalih v letih krvave balkanske morije.

Vsakoletna kolona spomina, ko se v Vukovarju zberejo veterani vojne in vrh aktualne politike, je dogodek, na katerem navzoči jočejo, politika pa nabira politične točke. Nestrpnosti med hrvaškim in srbskim prebivalstvom ne manjka, šole so razdeljene na tiste za Hrvate in za Srbe, tudi dogodki so »deljeni«, možnosti za provokacijo je zato vselej veliko.