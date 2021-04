Poziv k uvedbi davka na bogataše, ki so se okoristili med pandemijo

7.05 Uvedba davka na dobičkarje v času koronavirusa



Po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa so v ZDA v ponedeljek našteli manj kot 300 smrtnih žrtev covida-19 in tudi število okužb je padlo na okrog 46.400. V ZDA se je doslej skupaj okužilo 31,3 milijona ljudi, umrlo pa jih je več kot 562.500. Povprečje okužb je v tednu do nedelje v primerjavi s tednom prej naraslo za okrog 7000 na več kot 70.000, število smrti pa nazadovalo z 975 na 969. V ZDA so po podatkih Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) najmanj z enim odmerkom cepiva proti koronavirusu cepili 120,8 milijona ljudi oziroma 36,4 odstotka prebivalstva, z obema odmerkoma pa 74 milijonov ali 22 odstotkov prebivalstva.



Na sedežu ZN v New Yorku je v ponedeljek potekal forum o financiranju za razvoj v Ekonomskem in socialnem svetu ZN (Ecosoc), kjer je generalni sekretar ZN Antonio Guterres pozval države, naj uvedejo poseben davek na bogataše, ki so se okoristili v času pandemije. Guterres je dejal, da je vrednost premoženja najbogatejših na svetu v zadnjem letu dni poskočila za 5000 milijard dolarjev. Obenem pa je po svetu zaradi virusa umrlo tri milijone ljudi, 255 milijonov jih je izgubilo službe, svet se sooča s hudo recesijo, 120 milijonov ljudi pa je padlo v ekstremno revščino. Uvedba davka na dobičkarje v času koronavirusa bi vsaj malce ublažila ekstremne neenakosti v svetu.

