Pravična vojna

Rangerji, varuhi divjih živali, v Samburuju, enem najlepših in tudi najbolj divjih rezervatov na svetu, so na eni od frontnih črt boja proti divjemu lovu. Zaradi njihovega predanega dela, zaostrene zakonodaje, po kateri divjim lovcem, če jih dobijo s trofejo, grozi dosmrtni zapor oziroma denarna kazen 20 milijonov kenijskih šilingov (150.000 evrov), ter že nekaj let trajajočega sistematičnega ozaveščanja lokalnih skupnosti je narodni rezervat Samburu, ki ga upravljajo regionalne oblasti, postal zgodba o uspehu. Pravzaprav je, kar zadeva spopad z divjimi lovci, zgodba o uspehu postala kar celotna Kenija.

Lani v tej državi, denimo, prvič v zgodovini niso ubili niti enega nosoroga. A to še zdaleč ne pomeni, da je vojna proti divjim lovcem, sicer le najbolj izpostavljenim podizvajalcem dobro uigranega sistema mednarodne trgovine z nosorogovimi rogovi in slonovino, dobljena.