Na Hrvaškem potres magnitude 6,3, poročajo o prvi smrtni žrtvi

Hrvaško je znova stresel močan potresni sunek, ki smo ga močno čutili tudi v Sloveniji. Magnituda najmočnejšega sunka ob 12.19 je bila 6,3 po Richterjevi lestvici, epicenter pa v bližini Petrinje v globini petih kilometrov. Sledil je še nekaj šibkejši sunek.Po podatkih Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra je bilo žarišče potresa 44 kilometrov severovzhodno od Zagreba in 12 kilometrov zahodno od Siska. Od Ljubljane je bil epicenter oddaljen 149 kilometrov, to območje pa je močno streslo že včeraj zjutraj, ko je sunek dosegel nekaj nižjo magnitudo 5,2.Hrvaški tisk poroča predvsem o mnogih zrušenih objektih v Petrinji. Žal tudi o prvi smrtni žrtvi, in sicer otroku. Njegove smrti uradno še niso potrdili. Portal Hrvaške radiotelevizije navaja, da je tako v Petrinji kot Sisku mnogo poškodovanih. Centra Petrinje, kakršnega poznajo, naj ne bi bilo več, portala navaja tudi, da naj bi se poškodovani še nahajali tudi v zrušenih objektih.Med drugim naj bi se zrušilo pol športne dvorane. Na posnetkih televizije N1 je bilo slišati krike in jok. Policija je ljudi pozvala, naj zapustijo ogrožene objekte in se zadržujejo na prostem.Župan Petrinjeje za medije izjavil, da je polovica mesta zrušena in da nujno potrebujejo pomoč. »Ljudi rešujemo iz avtomobilov, ne vemo še, ali so tudi mrtvi in ranjeni, slišal sem, da se je zrušil vrtec, v katerem na srečo otrok ni bilo, iz drugega so uspeli rešiti otroke,« je povedal.Porušeno je tudi središče Siska, še navaja portal HRT. V tem mestu se je mdr. zrušila streha internega oddelka bolnišnice. Tla so se močno tresla tudi v Zagrebu. Oglasile so se sirene, ponekod je zmanjkalo električne energije, tudi v prestolnici že poročajo o škodi, piše Jutarnji list. Zaustavili so se tramvaji, obstal je tudi drug promet. Poškodovan naj bi bil objekt obrambnega ministrstva, poroča HRT, a je to še neuradno.Sunek smo močno čutili po vsej Sloveniji, sunek pa so čutili tudi v bolj oddaljenih Sarajevu in Beogradu. Tudi iz Bosne in Hercegovine poročajo o posameznih primerih škode. V Krškem so preventivno zaustavili obratovanje krške nuklearke.