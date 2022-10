Prebivalstvo dela zaloge in se pripravlja na izpade energije

Rusko raketiranje ukrajinskih elektroenergetskih ciljev vse bolj vpliva na dobavo električne energije prebivalstvu. Ukrajinska nacionalna energetska družba Ukrenergo je tako po poročanju BBC državljanom naročila, da naj do danes zjutraj »napolnijo vse« naprave, ki jih nujno potrebujejo, pripravijo toplo obleko in naredijo zaloge vode, saj pričakujejo izpade električne energije. Ti naj bi trajali do štiri ure in prizadeli vso državo. Kot so zapisali v izjavi, objavljeni na družbenih omrežjih, bodo to nadzorovane in izračunane omejitve porabe, ki jih morajo opraviti, če želijo zagotoviti uravnoteženo delovanje sistema.

Ukrepi sledi včerajšnjemu kriznemu sestanku, da katerem so se sestali ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in drugi vodilni ukrajinski politiki, in razpravljali o nujnih energetskih ukrepih. zelenski je sicer že pred dvema dnevoma, ko so Rusi začeli še intenzivneje napadati elektroenergetske objekte v več ukrajinskih mestih, ocenil, da je uničenih približno 30 odstotkov elektrarn v državi.

O pomoči Ukrajini pri obnovi oskrbe z električno energijo bodo danes razpravljali tudi voditelji 27 članic Evropske unije, ki se bodo v Bruslju udeležili vrha, katerega tema so nadaljnji ukrepi za soočanje z energetsko draginjo.

Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer včeraj na vseh štirih ozemljih, ki so bila pred tremi tedni priključena Ruski federaciji (Herson, Zaporožje, Lugansk, Doneck), uvedel vojno stanje, ki začenja veljati z današnjim dnem. Guvernerji omenjenih regij bodo v skladu s tem dobili več pooblastil; uvedba vojnega stanja po ruski zakonodaji med drugim omogoča krepitev oboroženih sil, uvedbo policijske ure, omejitve gibanja, cenzuro in pridržanje tujih državljanov.