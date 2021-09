Pred dnevom D še vedno najbolje kaže SPD

V nadaljevanju preberite:

V Nemčiji bodo to nedeljo potekale zvezne parlamentarne volitve, po katerih bo Nemčija po 16 letih dobila novega kanclerja ali kanclerko. Angela Merkel , ki je nemško vlado vodila zadnjih 16 let, se poslavlja. Javnomnenjske raziskave trenutno najbolje kažejo socialnodemokratski SPD in njihovemu kanclerskemu kandidatu Olafu Scholzu . SPD bi tako lahko po 16 letih znova vodila nemško vlado.