Prednost ljudi z avtizmom je v tem, da smo zelo logični

Zorana Baković se je po telefonu pogovarjala z eno najbolj znanih avtistk na svetu in avtorico več knjig o živalih Temple Grandin. Govorili sta o tem, kako dojema svet, in o tem, da vse stvari vidi kot slike, tako kot to delajo živali. Dela na farmah, kjer gojijo živali za zakol, saj se trudi izboljšati njihovo kratko življenje in meni, da si zaslužijo dostojanstvo. Govorili sta tudi o pandemiji in o umazanih rekah, o tem, da je treba reševati vsako stvar posebej.