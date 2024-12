Plenković priznal nezadovoljstvo, Milanovića spet označil za kršitelja ustave

Predsednik hrvaške vlade in HDZ Andrej Plenković je danes priznal svoje nezadovoljstvo nad rezultati nedeljskega prvega kroga predsedniških volitev. Napadel je predsednika Zorana Milanovića, ki je osvojil skoraj polovico glasov, medtem ko jih je neodvisni kandidat s podporo desnosredinske HDZ Dragan Primorac prejel slabih 20 odstotkov.

Milanović je v prvem krogu predsedniških volitev osvojil 49,09 odstotka glasov, Primorac pa 19,35, je danes uradne volilne rezultate sporočila državna volilna komisija. Drugi krog volitev bo 12. januarja.

Svoj glas je v nedeljo oddalo 1,63 milijona volivcev, kar pomeni 46,03-odstotno volilno udeležbo.

Milanović dobil podporo skoraj 800.000 državljanov, Primorac pa nekoliko manj kot 315.000, s čimer je dosegel enega najslabših rezultatov HDZ na predsedniških volitvah.

Da HDZ ni zadovoljen z rezultati, je danes priznal tudi Plenković na novinarski konferenci po seji predsedstva HDZ.

»Milanović je dobil veliko podporo v vseh županijah, mestih, občinah, mi smo dobili podporo v 61 enotah lokalne samouprave, kar je malo, sploh v letu, v katerem smo prepričljivo zmagali na volitvah v hrvaški sabor in evropskih volitvah,« je dejal.

Izrazil je prepričanje, da bo javnost polni potencial Primorca, ki mu je napovedal polno podporo, spoznala v drugem krogu. Kot je še dejal, je Primorac kandidat z uspehi na profesionalnem in znanstvenem področju ter mednarodnimi povezavami, a je bil deležen nepravičnega obravnavanja medijev in napadov tako z leve kot desne. Pristranska pa da je bila tudi medijska analiza rezultatov kampanje.

Dosedanjemu predsedniku Zoranu Milanoviću je za las ušla zmaga v prvem krogu. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

Plenković je danes ostro napadel Milanovića, ki ga je spet označil za kršitelja ustave in obtožil proruskih stališč. Dodal je tudi, da Milanović ni navedel niti dveh vrstic svojega programa, njegov uspeh pa je pripisal temu, da se v javnosti predstavlja kot zaščitnik države pred HDZ.

Politični analitiki so volilni izid ocenili kot velik udarec in velik poraz za Primorca ter tudi za HDZ in Plenkovića. Primorca so označili kot slabo izbiro za predsedniškega kandidata, da bi se volilni izid v drugem krogu obrnil v njegov prid, pa kot nekaj nemogočega.

Milanović se je danes na družbenem omrežju Facebook spet zahvalil za podporo. »Politike nikoli nisem videl kot sredstvo za zasebne cilje, temveč kot višjo misijo in poslanstvo. Tako jo vidim in čutim tudi danes ter verjamem, da ste to zagnanost prepoznali,« je še zapisal.

Že v nedeljo je pozval državljane, naj se udeležijo drugega kroga volitev. Zagotovil je, da se bo boril za Hrvaško s stališčem in za pravno državo ter proti uzurpaciji in nasilju oblasti.

Primorac je v nedeljo izpostavil, da je več kot polovica državljanov sporočila, da želi spremembe. Te bodo po njegovem prepričanju prinesli po koncu drugega kroga. »Ali res želimo gledati isti film prihodnjih pet let?« je zapisal na facebooku in poudaril, da bodo volivci odločali, ali želijo način dela in komunikacije, kakršnega ponuja Milanović, ali pa kaj drugačnega in boljšega.

Z volilnimi rezultati so bili poleg Milanovića, čigar kandidaturo je podprla največja opozicijska stranka, levosredinska SDP, zadovoljni tudi drugi kandidati. Ti so se v nasprotju s Primorcem po mnenju poznavalcev že pred začetkom predvolilne kampanje zavedali, da nimajo možnosti za zmago, in so v njej sodelovali iz drugih razlogov, predvsem zato, da si zagotovijo večjo prepoznavnost.

Neodvisna kandidatka Marija Selak Raspudić je osvojila 9,25 odstotka glasov, četrta pa je Ivana Kekin iz zeleno-leve stranke Zmoremo!, za katero je glasovalo 8,89 odstotka volivcev. Ostali štirje kandidati so prejeli od 0,9 do pet odstotkov glasov.

Kekin je že v nedeljo izrekla podporo Milanoviću, medtem ko Primorca ni podprl še noben kandidat z desnice.