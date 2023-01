Politični bumerang za republikansko stranko

V nadaljevanju preberite:

Ta konec tedna bodo Američani zaznamovali petdesetletnico razsodbe vrhovnega sodišča Roe proti Wadu, ki je leta 1973 v državi omogočila umetno prekinitev nosečnosti. Mnogi bodo to naredili z jezo in grenkobo, saj je sedanje večinsko konservativno vrhovno sodišče junija vrnilo­ pristojnost odločanja o tem zveznim državam in so številne pohitele z zelo omejevalno zakonodajo.