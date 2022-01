Predsednik vlade kot slon v trgovini s porcelanom

V času tretje vlade Janeza Janše so slovenski odnosi s supersilami na veliki preizkušnji. Po dobro znanem tvitanju v zvezi z ameriškim predsednikom Josephom Bidnom je Janša v pogovoru za indijsko televizijo razburkal slovenske odnose s Kitajsko. Govoril je o izmenjavi predstavništev med Slovenijo in Tajvanom, hkrati je otok v južnokitajskem morju, ki ga Kitajska šteje za svoje ozemlje, označil za državo. »Ne vem, kaj je najboljši izkupiček te zgodbe,« dogodek komentira z gospodarskega vidika Črt Kostevc z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Odziv Pekinga na Janševe izjave o Tajvanu je bil pričakovan in oster. »Tajvan je nedeljiv del kitajskega ozemlja. Vlada Ljudske republike Kitajske je edina legitimna vlada, ki predstavlja celotno Kitajsko. Načelo ene Kitajske je splošno priznano pravilo mednarodnih odnosov in univerzalen konsenz mednarodne skupnosti,« je povedal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Džao Lidžjan, Janševe izjave pa označil za nevarne.

Kakšen je mednarodni status Tajvana, predsednik vlade Janez Janša seveda dobro ve. Slovenija se je leta 1992 v izjavi, ko je priznala Ljudsko republiko Kitajsko, zavezala, da s Tajvanom ne bo imela uradnih stikov, hkrati pa je Slovenija priznala, da je kitajska vlada edina zakonita vlada Kitajske in da je Tajvan neodtujljivi del kitajskega ozemlja.

Sprejema ob nacionalnem prazniku Tajvana se je Janez Janša udeležil že leta 1998. FOTO: Društvo slovensko-tajvanskega prijateljstva

Predstavništva brez diplomatskega statusa

Tudi v programu stranke SDS iz leta 2004 lahko o ureditvi vprašanja Tajvana preberemo, da se Slovenija zavzema za mirno rešitev vprašanj med Tajvanom in Kitajsko, na podlagi demokratičnih načel in ob upoštevanju volje ljudstva. In da si bo Slovenija prizadevala za takšno sodelovanje s Tajvanom, kakršno je ustaljeno v drugih članicah EU. »V več državah EU obstajajo gospodarsko-kulturna predstavništva Tajpeja, ki sicer nimajo diplomatskega statusa. Prav tako ima več držav EU taka predstavništva v Tajpeju,« pojasnjujejo na zunanjem ministrstvu.

Tisti, ki se z grobim jezikom in radikalnim pristopom vmešava v dialog med Tajpejem in Pekingom, je kot slon v trgovini s porcelanom, pravi Ivo Vajgl. FOTO: Jožže Suhadolnik/Delo

»EU vzdržuje stalne stike in odnose s Tajvanom. Kitajska ne bi protestirala, če bi Slovenija vzpostavila enak odnos s Tajvanom kot večina drugih držav EU,« poudarja bivši evropski poslanec Ivo Vajgl, ki je bil kot evropski poslanec deset let član skupine evropskega parlamenta za sodelovanje s Tajvanom.

»Tajvanci se nočejo izpostaviti s kategorično zahtevo po mednarodnem priznanju ali vzpostavitvi diplomatskih odnosov. Kontinuirano pa poudarjajo vključitev v mednarodne organizacije, humanitarne in strokovne. Pri tem jih evropski parlament dosledno podpira,« pojasnjuje Vajgl in dodaja, da je tisti, ki se z grobim jezikom in radikalnim pristopom vmešava v dialog med Tajpejem in Pekingom, slon v trgovini s porcelanom. Janšev »izpad« Vajgl označi za predvolilno gesto.

Izredna seja odbora za zunanjo politiko

»Nesramna in nora privatizacija zunanje politike. Predsednik vlade se požvižga na zakon o zunanjih zadevah in državni zbor, medtem ko nas bo sprl z najmanj dvema velesilama,« je do Janševega novega soliranja na zunanjepolitičnem področju, ki pri tako pomembnem vprašanju ni bilo usklajeno v državnem zboru, kritičen evropski poslanec in mednarodni politolog Milan Brglez iz SD. Njegov strankarski kolega Matjaž Nemec je zaradi izjav predsednika vlade že napovedal sklic izredne seje odbora za zunanjo politiko državnega zbora.

Janša, ki je tudi ustanovni član Društva slovensko-tajvanskega prijateljstva, se je lani prek videokonferenčnega klica pogovarjal s tajvanskim ministrom za zdravje in blaginjo Chen Shih-chungom. Janša se je takrat tajvanskemu sogovorniku zahvalil tudi za nesebično donacijo zaščitnih mask v prvem valu.

Vzgojni ukrepi v gospodarstvu

Zunanja politika pa ni edino področje, kjer lahko pride do spora s Kitajsko. Vredno je omeniti, da je oktobra lani uvoz iz Kitajske znašal 554 milijonov evrov, kar je slabih deset milijonov manj od naše največje uvoznice Nemčije. Med pandemijo se je uvoz iz Kitajske na račun zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov povečal do rekordnih vrednosti in septembra Nemčijo celo presegel. Rekordno bo tudi leto 2021, samo do oktobra lani je uvoz znašal že 3,5 milijarde evrov. Enako ne velja za izvoz na Kitajsko, ki je leta 2020 znašal 281 milijonov evrov. Kitajska s tem ne spada niti med prvih deset največjih držav izvoza Slovenije.

Iz primerjave poslovnega sodelovanja Slovenije s Kitajsko in Tajvanom, je razvidno, da izmenjava predstavništev z gospodarskega vidika ne obeta veliko. INFOGRAFIKA: Delo

Medtem je Slovenija leta 2020 onstran Tajvanske ožine izvozila za 25,6 milijona evrov blaga, uvoz s Tajvana pa je znašal 44 milijonov evrov. Razlika med poslovanjem s Kitajsko in Tajvanom je očitna. V zadnjih sedmih letih je bil obseg blagovne menjave Slovenije s Kitajsko 21-krat večji kot s Tajvanom.

Predstojnik katedre za mednarodno ekonomijo in poslovanje na ljubljanski ekonomski fakulteti Črt Kostevc v smislu zapisanega spomni, da Kitajci hitro mešajo politiko in gospodarstvo. »Če nam politično ne škodijo, je gospodarsko to drugače. Svojo gospodarsko moč so že uporabljali kot orožje za doseganje svojih političnih ciljev in jo verjetno bodo še. To bi se lahko zgodilo tudi Sloveniji. Ne verjamem, da bo zadnji dogodek posebno hud in boleč, ne vem pa, kako pametno se je tako igrati s Kitajci. Trenutek za takšne izjave se mi ni zdel optimalen. Takih igric se tako neposredno ne grejo niti večje države, ki jim Kitajska pomeni več, denimo Nemčija in Velika Britanija. Tajvan je ena od občutljivih točk Kitajcev, zato se države v to neposredno ne vpletajo. Ne vem, kaj je tega treba majhni Sloveniji in tudi Litvi, kjer je bil odziv Kitajske zelo buren,« se sprašuje Kostevc.

Črt Kostevc. FOTO: Osebni arhiv.

Črt Kostevc, predstojnik katedre za mednarodno ekonomijo in poslovanje na ljubljanski ekonomski fakulteti Lahko se strinjamo, da Kitajska v marsičem deluje politično nasilno, vendar se sprašujem, ali je najboljši mogoči ukrep, da Slovenija v tem solira. Ali je res pametno, da majhno odprto gospodarstvo v negotovih časih izvaja solistične akcije, ali, če smo še bolj drastični, soloakcije stranke, ki je na vladi. Srčno upam, da je v ozadju zvita strategija, bojim pa se, da je ni, ker je preprosto ne vidim. Če bi Evropa stopila skupaj, bi to bilo nekaj, zdaj pa bo politično iz tega bolj malo, hkrati smo se zamerili Kitajcem.

Litva plačuje visoko ceno

Spomnimo, da je Litva novembra lani uradno odprla predstavništvo Tajvana. Peking se je na vzpostavitev predstavništva v Vilni odzval s kaznimi, trgovinskim embargom, ohladili so se tudi diplomatski odnosi med azijsko velesilo in največjo baltsko državo, katere bruto domači proizvod (BDP) je v pandemičnem letu 2020 znašal le slabe štiri odstotke BDP Kitajske.

Stališče vlade do Kitajske razkriva tudi predlog novega zakona o elektronskih komunikacijah, ki daje vladi orodje za izločitev Huaweia iz igre za dobavo opreme za omrežje 5G. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

A vendar Litva zdaj plačuje ceno za upor proti komunističnemu režimu. Zaradi ukrepov Kitajske se podjetjem kopičijo stroški, Kitajci so zaostrili retoriko in začeli groziti evropskim podjetjem, ki bodisi poslujejo v Litvi ali v svoji proizvodnji uporabljajo dele iz Litve. Reuters poroča, da je to občutil celo nemški proizvajalec delov za avtomobile Continental.

Kitajska ne okleva z uporabo svoje gospodarske moči za doseganje političnih ciljev, litovski zunanji minister Gabrielius Landsbergis pa je za Washington Post že nakazal, da pritisk deluje; zadnje ankete v Litvi kažejo, da protikitajsko politiko sedanje vlade podpira le še 13 odstotkov javnosti. Če je bila Litva še decembra neuradno v skupini držav, ki na olimpijske igre na Kitajsko ne bodo poslale vladne delegacije, so na zunanjem ministrstvu tudi ta namigovanja zdaj razjasnili. Pravijo, da bojkota uradno nikoli niso potrdili. Obžalovanje, da je Tajvan v Litvi odprl poslaništvo s svojim imenom – in ne pod imenom »Kitajski Tajpej«, kot je pogosta praksa drugod – je na začetku leta izrazil tudi predsednik Litve Gitanas Nauseda.

Sedanja vlada je odnos do Kitajske pokazala že leta 2020, ko je z ZDA podpisala deklaracijo o varnosti omrežij 5G, ki je usmerjena proti azijski velesili. FOTO: Jure Eržen/Delo

Solistične akcije in EU

Kako dolgo bo trajal upor Litve proti Kitajski, je odvisno od Evropske unije, poudarja litovski zunanji minister Landsbergis. Na pomen večjih držav pa opozarja tudi Črt Kostevc: »Slovenija je za Kitajce gospodarsko relativno malo pomembna. Vprašanje je, koliko bodo iz nas želeli narediti primer za prihodnje. Dobro bi bilo pogledati, kaj se je zgodilo v primeru Litve. Tudi ta ni pretirano pomembna za Kitajsko, torej se po eni strani lahko izživljajo z ukrepi. Dejstvo pa je, da smo oboji v EU. Pri Kitajcih bo nekoliko previdnosti, da se ne bi na stran Slovenije ali Litve postavile močnejše evropske države,« še dodaja Kostevc.