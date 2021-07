Predsednika naj bi ubila skupina Kolumbijcev in dveh Američanov

Zaseženo orožje, mobilne naprave, potni listi ... FOTO: Stringer Reuters

Predsednika Haitijaje v sredo ubila 28-članska skupina plačancev, med katerimi je bilo 26 Kolumbijcev in dva Američana haitskega porekla, je v četrtek dejal šef policije. Kot je dodal, je tri kolumbijske napadalce policija ubila, osem pa jih je še na begu. 15 Kolumbijcev in dva Američana so že aretirali.Tajvansko veleposlaništvo v Port-au-Princeu je sporočilo, da je 11 osumljenih napadalcev na begu pred policijo vdrlo na ozemlje veleposlaništva. Varnostniki so takoj poklicali policijo, ki je osumljence prijela.Policija je v četrtek pred mediji pokazala nekaj aretiranih osumljencev, orožje in kolumbijske potne liste. Charles je zagotovil, da bodo ujeli tudi tistih osem, ki so še na begu. Obrambni minister Haitijaje dejal, da je bilo najmanj šest napadalcev nekdanjih kolumbijskih vojakov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Ameriški State Department v četrtek ni mogel potrditi, da sta bila med napadalci dva državljana ZDA, tiskovni predstavnik Ned Price pa je potrdil, da je Haiti zaprosil ZDA za pomoč pri preiskavi.Haitski veleposlanik v ZDA Bocchit Edmond je povedal, da so bili napadalci poklicni plačanci, ki so se preoblekli v agente ameriške agencije za boj proti mamilom (DEA) in so med napadom govorili špansko ter angleško.O umoru je v četrtek za zaprtimi vrati razpravljal Varnostni svet ZN, ki ni sprejel nobene odločitve. Posebna odposlanka ZN za Haiti Helen La Lime je v Port-au-Princu povedala, da je Haiti zaprosil ZN za dodatno varnostno pomoč.Moiseja so napadalci ustrelili in ubili na njegovem domu v bližini prestolnice Port-au-Prince v sredo malo po polnoči po lokalnem času. V napadu je bila ranjena tudi prva dama Martine Moise, ki je trenutno na zdravljenju v Miamiju v ZDA.Na Haitiju sta razglašena dva tedna žalovanja za ubitim predsednikom, v prestolnici pa so zaprti lokali, banke, trgovine in bencinske črpalke. Zaprto je bilo tudi letališče, ki naj bi se danes spet odprlo.Haiti sedaj nima predsednika in ne parlamenta, ima pa kar dva premierja. Claude Joseph, ki je razglasil izredne razmere, bi se moral v prihodnjih dneh posloviti s položaja, saj ga je Moise odstavil in mu že našel zamenjavo. Joseph trdi, da je na oblasti on, Ariel Henry, ki je bil predviden, da ga zamenja, pa trdi, da to ni res. Konec septembra so sicer predvidene parlamentarne in predsedniške volitve.