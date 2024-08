Premalo žensk za Ursulo von der Leyen

V nadaljevanju preberite:

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen bo v sredo opravila pogovor s kandidatom za evropskega komisarja iz Slovenije Tomažem Veselom. V petek se bo sicer iztekel rok, do katerega morajo države članice poslati v Bruselj imena svojih kandidatov.

Glede na do zdaj predlagane kandidate Ursuli von der Leyen ne bo uspelo doseči cilja – spolno uravnoteženega komisarskega kolegija. Sredi septembra bo predvidoma predlagala razdelitev posameznih resorjev. Vesel je že večkrat kot zanimiva področja navajal proračun, administracijo in širitev. Države si sicer najbolj želijo področja, ki so povezana z gospodarstvom.

Ko bodo dobili svoje resorje, bodo komisarski kandidati morali še na zaslišanje v pristojne odbore evropskega parlamenta. Nova evropska komisija bi lahko začela delovati 1. novembra.