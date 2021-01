Premier brez stranke bi po drugem odstopu še naprej vladal

V nadaljevanju preberite:

Predsednik italijanske vlade Giuseppe Conte, ne-politik brez stranke, je v manj kot treh letih že drugič odstopil. Začela se je še ena vladna kriza, ki bi jo radi v Rimu vsaj okvirno razpletli do konca tedna. Italijani so imeli takih kriz že skoraj toliko, kot ima let njihova republika. Sedanja ni nič novega, dogaja pa se v času koronske krize in ob skrb zbujajočem pomanjkanju cepiva.