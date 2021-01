Premier deli obljube, minister napoveduje preiskave

Katastrofa v treh županijah

FOTO: Damir Sencar/Afp

Kdo je kriv za hiše iz kart?

Predsednik hrvaške vladeje danes razglasil katastrofo na območju, ki ga je pred tednom dni prizadel rušilni potres . Medtem ko se premier hvali, kaj vse je vlada do zdaj storila za ljudi v Petrinji, Sisku, Glini in okoliških vaseh, so vse glasnejši očitki o nekakovostni povojni gradnji objektov v Petrinji.Jutri bo teden dni od rušilnega potresa v okolici Siska, ki je terjal sedem življenj, poškodoval več deset ljudi in povzročil velikansko škodo na stavbah in javni infrastrukturi. Po potresu, ki je marca v Zagrebu povzročil za več kot pet milijard evrov škode, je prejšnji ponedeljek močan potres na območju Siska, Petrinje in Gline poškodoval številne stavbe. Ponedeljkovemu potresu pa je v torek sledil potres, ki je na tisoče ljudi na tem delu Hrvaške pahnil v dolgo obdobje negotovosti in strahu, ki ju je krepilo na stotine različno močnih popotresnih sunkov.Lokalna oblast, prebivalci in predsednikso pozivali vlado, ki jo vodi Andrej Plenković, naj razglasi katastrofo. Plenković jim je prisluhnil in kritike odziva Zagreba na potres spomnil, da so se vse službe odzvale takoj, da so na prizadeta območja poleg članov vlade odšli številni prostovoljci, statiki, gradbeni strokovnjaki in podjetja, ki so pomagala.Plenković se je zahvalil tudi številnim prijateljem iz tujine, ki so prizadetim takoj poslali pomoč. »Kot država bomo pomagali tudi manjšim mestom in krajem. Nihče ne bo ostal sam v tem položaju,« je povedal Plenković v odzivu na napoved župana Petrinjeda bo Zagrebu vrnil 30 milijonov kun (3,97 milijona evrov) pomoči, ker je prepričan, da so bili zneski prizadetim krajem razdeljeni krivično in po ključu politične usmeritve krajevnih oblasti. Plenković je Dumboviću zagotovil, da bo vlada še naprej pomagala porušeni Petrinji in da bo mesto z okoli 25.000 prebivalci v prihodnje dobilo še več sredstev.Ker se Hrvaška spopada z dvema velikima krizama in ker je vlada pridobila dovolj informacij o škodi in posledicah potresa, so razglasili katastrofo na območju sisaško-moslavinske županije ter na delih zagrebške in karlovške županije, to pomeni, da se na teh območjih povečajo pristojnosti civilne zaščite, ki jo bo vodil krizni štab, poveljeval pa mu bo minister za vojne veteraneOčitkov in dokazov, da so nekatere podrte stavbe v Petrinji zgrajene povsem v nasprotju z že dolgo veljavnimi standardi gradnje, je vse več. Resorni ministerje napovedal, da bodo te sume preiskali. Tudi Urad za boj proti korupciji in organiziranem kriminalu (USKOK) je napovedal izredno preiskavo povojne obnove. »Potrebujemo sistemsko pripravo – natečaj za pooblaščene projektante, ustanovo, ki bo izvajala nadzor, in operativne koordinatorje, da bi bilo vse po pravilih stroke.Zakonodajni okvir velja in udeleženci v gradnji imajo polno odgovornost, zakon o gradnji jasno določa, kdo so ljudje, ki projektirajo, nadzirajo in izvajajo gradnjo,« je novinarjem spletnega portala N1 povedal minister Horvat.Po besedah arhitekta Ivana Križića je povojne novogradnje mimo standardov in brez ustrezno ojačanih armiranobetonskih elementov, ki so se v potresu podirale kot hišice iz kart, mogoče imenovati zgolj kriminal. Minister Horvat, ki je sicer član vladajoče HDZ, ni želel ugibati o tem, kdo bo vodil preiskavo, saj želi najprej vsem priskrbeti primerno začasno bivališče in življenje vrniti v stare tirnice. Je pa minister kot prezgodnja zavrnil ugibanja o morebitni odgovornosti svojega strankarskega kolega Iva Žinića, sedanjega župana sisaško-moslavinske županije, ki je leta 1995 vodil povojno obnovo na tem območju.