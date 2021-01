Petrinjo spet stresel močnejši potresni sunek

EMSC je na svojem twitter profilu objavil zaznave še več potresnih sunkov na Hrvaškem. Šlo naj bi za 84. potres v zadnjih 72 urah.

Posledice potresa. FOTO: Blaž Samec/Delo

Prostovoljci odstranjujejo dele poškodovanih streh. FOTO: Denis Lovrović/AFP

FOTO: Blaž Samec/Delo

Skoraj teden dni po hudem potresu na Hrvaškem , ki je prizadel območje Petrinje, Gline in Siska, se tla še vedno niso umirila. Danes zjutraj ob 4.20 je bil potres 40 kilometrov jugovzhodno od Zagreba z epicentrom dva kilometra severovzhodno od porušene Petrinje. Moč potresa je bila 3,7, poroča Evropsko-mediteranski seizmološki center. Po podatkih slovenske agencije za okolje (Arso) je bila magnituda 2,9. Potres so čutili po celotni osrednji Hrvaški in celo v Sloveniji, navaja Index.hr. Ob 7.49 zjutraj pa so se tla še močneje stresla 33 kilometrov vzhodno od Karlovca z magnitudo 4,5, navaja EMSC. Arso piše, da je bila magnituda potresa 3,8. Potres so čutili tudi v vzhodni Sloveniji, po navajanju Arsa tudi v Ljubljani z okolico.Območje Petrinje je sicer od prejšnjega tedna streslo že približno 400 potresov, kot je znano, je bil najhujši v torek, 29. 12., ob 12.19, ki je dosegel magnitudo 6,2. Seizmologje, kot povzema Jutarnji list, včeraj za hrvaško RTL dejal, da je možnost, da bi se na istem mestu zgodil še en hujši potres, majhna. Potresi se pri nas dogajajo ves čas in nikakor ni mogoče napovedati, ali eden ali več potresov na istem epicentralnem območju pomeni začetek niza in da bo sledil močnejši potres.Tudi današnja dva močnejša sunka, ki so ju čutili na širšem območju osrednje Hrvaške, sta del istega območja v sisaško-moslavški županiji, v kateri se tla nenehno tresejo že od prejšnjega ponedeljka, je danes potrdil zagrebški seizmolog Kuk v pogovoru za regionalno televizijo N1. Kot je poudaril, je običajno, da se tla tresejo še nekaj časa po takšnem potresu, kot je bil prejšnji teden.»Torkov potres je povzročil veliko motnjo in potem običajno sledi vrsta potresov, da se znova vzpostavi ravnovesje,« je pojasnil. Povedal je, da je bila večina sunkov v sisaško-moslavški županiji v preteklem tednu dni z magnitudami med 2 in 3, z izjemo nekaj močnejših potresov, kot sta bila današnja dva. Meni, da je dobro, da se s nizom popotresnih sunkov sprošča energija, ker je potem manjša verjetnost za nov močnejši potres na istem območju. Pričakuje, da se bodo popotresni sunki na tem območju južno od Zagreba sčasoma umirili in bodo manj pogosti.V Petrinji se je v nedeljo med odpravljanjem posledic torkovega potresa smrtno ponesrečil prostovoljec. Po poročanju hrvaških medijev je padel s strehe in umrl na kraju nesreče. Med zahtevnim delom sta se na območju siško-moslavške županije poškodovala tudi dva tamkajšnja gasilca. Skupno so med gasilci doslej našteli šest poškodovanih. V najhuje prizadetem mestu torkovega rušilnega potresa je namreč zaradi vremena delo precej nevarno. Zaradi dežja so strehe mokre, pri delu imajo težave celo gasilci, ki so takšnega dela vajeni.Kot je v nedeljo poročala STA, gasilci odstranjujejo poškodovane dimnike in strešnike ter sanirajo strehe, prav tako izvajajo varovanje nevarnih območij. Samo v soboto je poleg vseh razpoložljivih enot siško-moslavške županije pri delu sodelovalo še 488 gasilcev s 122 gasilskimi vozili iz 17 gasilskih enot iz drugih okrožij in državnih gasilskih enot. Zaradi izjemno težkih delovnih pogojev je hrvaška gasilska zveza gasilcem zagotovila tudi psihološko podporo na terenu, je pojasnil glavni gasilski poveljnikSkupaj s ponesrečenim prostovoljcem je tako torkov potres zahteval osem smrtnih žrtev.V prizadetih mestih se nadaljuje sanacija, na delu je vsak dan na stotine prostovoljcev, gasilcev in druge pomoči. Ta sicer prihaja z vseh koncev Hrvaške in okolice.