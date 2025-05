Premier v sporočilih označil sodelavce za bedake

Španijo pretresa nova politična afera, potem ko so v desno usmerjenem časniku El Mundo objavili serijo zasebnih sporočil premiera Pedra Sáncheza, v katerih ta svoje politične zaveznike in celo ministre zmerja z žaljivkami, kot sta »bedaki« in »težaki«.

Sporočila, izmenjana z njegovim nekdanjim tesnim sodelavcem in nekdanjim ministrom za promet Joséjem Luisom Ábalosom, ki je prav tako v središču korupcijskega škandala, ne kažejo le na Sánchezov odnos do regionalnih voditeljev njegove socialistične stranke (PSOE), ampak znova postavljajo vprašanja o tem, koliko je premier vedel o domnevni korupciji svojega nekdanjega prvega operativca.

Po potročanju El Munda je Sánchez v sporočilih med letoma 2020 in 2021 enega od socialističnih regionalnih voditeljev, Javierja Lambána (nekdanjega predsednika Aragonije), označil za »petarda« (dobesedno to pomeni 'petardo', v prenesenem pomenu pa 'nesposobneža' ali 'bedaka', izraz bi lahko prevedli tudi kot prdec), Emilianu Garcíi-Pageu (predsedniku pokrajine Kastilja - La Manča) pa naročil, naj »preneha biti takšen težak«.

V drugih sporočilih, na katera so se sklicevali v Local Spainu, je kolege označil za »hinavce« in »sramoto«, obrambno ministrico Margarito Robles za »pájaro« (izraz za prebrisano in brezobzirno žensko, v slovenščini bi lahko uporabili besedo kača), nekdanjega koalicijskega partnerja in vodjo skrajno leve stranke Podemos Pabla Iglesiasa pa obtožil »neumnosti« in ga opisal kot politično »nerodnega«.

Obrambno ministrico Margarito Robles (levo) je Sanchez (desno) označil za »pájaro« (prebrisano in brezobzirno žensko, v slovenščini bi lahko uporabili besedo kača). FOTO: Sebastian Mariscal/AFP

Razkrita korespondenca, najdena med preiskavo na domu Kolda Garcíe, nekdanjega svetovalca ministra Ábalosa v korupcijski aferi Caso Koldo, kaže na zelo tesen odnos med Sánchezom in Ábalosom. Premier se je na Ábalosa, ki je bil med letoma 2018 in 2021 minister za promet in drugi človek socialistov, močno zanašal kot na svojega političnega »izvršitelja« za vzdrževanje strankarske discipline in utišanje kritičnih glasov v lastnih vrstah.

Sánchez mu je nalagal, naj »ukroti« Garcío-Pagea, dolgoletnega kritika Sánchezovih dogovorov s katalonskimi in baskovskimi separatisti, ter Lambána. Po nekem kritičnem intervjuju Garcíe-Pagea je Sánchez Ábalosu naročil: »Dobro bi bilo, da bi mu tako ti kot Santos (generalni sekretar stranke) primazala zaušnico in rekla, naj preneha 'zajebavati'.«

Ko je Ábalos leta 2021 zaradi očitkov o korupciji zapustil ministrski položaj (iz stranke PSOE je bil izključen lani, ko je izbruhnil škandal, a ostaja neodvisni poslanec), mu je Sánchez v enem od sporočil zapisal: »Velikokrat sem pogrešal delo s tabo in tvoje prijateljstvo.« Ábalos je obtožen vpletenosti v korupcijsko mrežo pri sklepanju pogodb za nakup zaščitnih mask in sanitarne opreme med pandemijo covida-19, kar je sam zanikal. Policijska poročila, navedena v Timesu, razkrivajo tudi potencialno neprijetne podrobnosti o Ábalosovem razmerju s prostitutko, za katero naj bi najel stanovanje v Madridu in ji priskrbel fiktivno zaposlitev v državnem podjetju.

Javierja Lambána (nekdanjega predsednika Aragonije) je Sánchez označil za »petarda« (v prevodu to dobesedno pomeni petarda, v prenesenem pomenu pa je to izraz za nesposobneža ali bedaka, v slovenščini bi to lahko prevedli kot prdec), Emilianu Garcíi-Pageu (predsedniku Kastilje - La Manče) pa naroča, naj »neha biti takšen težak«. FOTO: Thomas Coex/AFP

Čeprav v za zdaj objavljenih sporočilih ni neposrednega dokaza o Sánchezovi vpletenosti v korupcijske posle Ábalosa, po mnenju opozicijske Ljudske stranke (PP) kažejo, da je premier vedel za korupcijo, a je to prikrival. Elías Bendodo, poslanec PP, je dejal, da sporočila rišejo »resnično podobo avtoritarnega Pedra Sáncheza, brezobzirnega voditelja z brutalno žejo po maščevanju znotraj in zunaj socialistične stranke«.

Najbolj obremenilna so najnovejša razkritja v El Mundu, ki kažejo, da je Sánchez osebno posredoval pri reševanju letalske družbe Air Europa. To naj bi storil le pet dni zatem, ko je njegova žena Begoña Gómez prejela klic poslovneža, vpletenega v korupcijsko afero Koldo. Ta klic naj bi sprožil vladno pomoč letalski družbi, ki je bila, kot je poudarijeno v El Mundu, odobrena »v rekordnem času«, petkrat hitreje od povprečja.

Sodišče preiskuje Begoño Gómez zaradi domnevnega trgovanja z vplivom in poslovne korupcije v zvezi s podporo podjetjem, s katerimi je bila povezana, vključno z več kot 600 milijonov evrov vrednim reševanjem Air Europe iz javnih sredstev. Osebna vpletenost Sáncheza v to operacijo, v sodelovanju z Ábalosom, bi lahko imela resne pravne posledice tudi zanj, saj bi postal tarča preiskave zaradi istih kaznivih dejanj kot žena.

Najbolj obremenjujoča pa so najnovejša razkritja, ki nakazujejo, da je Sánchez osebno posredoval pri reševanju letalske družbe Air Europa. FOTO: Thomas Coex/AFP

Za zdaj ni jasno, kdo je sporočila posredoval javnosti. Španski mediji ugibajo o več možnostih: da so prišla z vrhovnega sodišča, od preiskovalcev civilne garde (UCO), od samega Kolda Garcíe ali celo od Ábalosa, ki je sporočila morda hranil za poznejšo rabo ob pisanju spominov.