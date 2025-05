Zvezdna ladja znova prižgala motorje

Pri vesoljskem podjetju Spacex so v začetku tedna opravili statični prižig motorjev na zgornji stopnji rakete starship. Šest motorjev raptor 52 metrov visoke stopnje, na kratko imenovane ship, je v minuti prikazalo vso svojo moč, preden se bo raketa podala na deveti testni polet.

Zdi se, da je bil statični prižig motorjev uspešen, toda šele prava izstrelitev bo pokazala, ali so pri podjetju rešili težave. Spacex še ni objavil točnega datuma naslednjega poleta, predvidoma pa naj bi bil okoli 21. maja. Če bo šlo vse po načrtu, bo raketa ship preletela polovico sveta, se nato vrnila v atmosfero in nadzorovano padla v Indijski ocean. Takšen je bil načrt tudi za prejšnja dva poleta, vendar se ni izšlo.

Starship FOTO: SpaceX

Nosilna stopnja super heavy je uspešno delovala in se spektakularno vrnila na izhodišče in se ujela na vilice izstrelitvenega stolpa, ship pa je obakrat že po nekaj minutah eksplodiral in poskrbel za ognjeno predstavo na Bahamih in otokih Turks in Caicos. V devetem poletu bo podjetje uporabilo stopnjo super heavy, ki je poletela v prejšnjem poletu. To bo pomemben korak, saj si v podjetju želijo, da bi bili obe stopnji ponovno uporabni in bi ju karseda hitro obnovili in znova poslali v nebo. Tudi v testu številka devet bodo nosilno raketo skušali ujeti na mehanske roke stolpa.

Celotna vesoljska ladja starship je visoka 123 metrov ter je največja in najmočnejša raketa, kar so jih kdaj izdelali. Ustanovitelj podjetja Elon Musk upa, da bo z njo osvojil Mars. Samo letos so nameravali opraviti 25 testnih poletov, vendar se zdi ta številka nedosegljiva. Če bo šlo pri tej in naslednjih izstrelitvah vse po načrtih, bo sledila faza preizkušanja sistema za polnjenje goriva v vesolju. To bo mejnik tudi za Naso, ki računa na raketo v programu Artemis. Starship bo verjetno še bolj pomemben, če bo ameriški kongres sprejel Trumpov predlog proračuna za Naso, ki med drugim predvideva opustitev gradnje rakete SLS, kapsule Orion (po treh poletih) in lunarne postaje Gateway. Po Trumpovem predlogu bi namreč globoko vesolje ZDA osvajale na komercialnih plovilih.