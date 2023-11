Premirje dobrodošlo, priznanje nujno

V nadaljevanju preberite:

Začetek štiridnevnega premirja v Gazi je sovpadel z obiskom zunanje ministrice Tanje Fajon v Izraelu in na Zahodnem bregu, prvih postankih njene bližnjevzhodne turneje, ki jo bo jutri vodila še v Jordanijo ter Egipt. Vodja slovenske diplomacije je humanitarno premirje označila za ključno in izrazila upanje, da to lahko privede do trajne prekinitve ognja. Doseganje trajnega miru bo precej težje in bo po oceni ministrice moralo vključevati priznanje Palestine.

Ministrica se je na pot podala z jasnim sporočilom o potrebi po iskanju politične rešitve krize, ki mora vključevati priznanje Palestine, a po vsem sodeč tudi z zavedanjem, da bo pot do tja dolga. »Po današnjem obisku sem spoznala, da sta Izrael in Palestina v popolnem zanikanju druge strani. Vsakdo se bori in ima moralno odgovornost, da zaščiti svoje civiliste,« je Tanja Fajon za Delo pojasnila po polovici turneje, na kateri jo spremlja tudi portugalski kolega João Gomes Cravinho.