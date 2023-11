Šokantni izid nizozemskih volitev odpira večno dilemo

V nadaljevanju preberite:

Šok, ki je v sredo zvečer spremljal razglasitev vzporednih izidov nizozemskih parlamentarnih volitev, je do naslednjega dne nekoliko pojenjal. Uradni rezultati so resda potrdili zmago skrajno desne Stranke za svobodo (PVV) pod vodstvom Geerta Wildersa, ki se ji v 150-članskem predstavniškem organu obeta 37 poslanskih mandatov, a hkrati je bilo jasno, da so njene možnosti za oblikovanje vlade omejene s spornimi stališči do vrste vprašanj, na čelu z migracijami, osrednje teme tokratne volilne tekme.