Premog se vrača, v igri tudi jedrska energija

Nemška vlada se zaradi močno skrčenih dobav plina iz Rusije boji, da bo v jeseni v državi primanjkovalo tega energenta. Zato namerava znova zagnati termoelektrarne na premog in tako privarčevati plin. Ker v industriji tli bojazen, da bodo jeseni primorani krčiti prozivodnjo, pa se je razplamtela tudi razprava o podaljšanju obratrovanja treh še delujočih jedrskih elektrarn. V združenju za jedrsko energijo so že potrdili, da lahko do konca leta priskrbijo dovolj goriva za nemoteno obratovanje elektrarn. Ali se bo vlada odločila za ta korak, ni jasno.