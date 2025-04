Pretresena Giorgia Meloni ne bo vrgla puške v koruzo

V nadaljevanju preberite:

Italijanska premierka Giorgia Meloni je bila opazno pretresena, ko se je njena država znašla na tnalu in so jo prizadeli enaki ukrepi nove ameriške vlade kot vse druge evropske države. Navsezadnje je ona edina med evropskimi državniki, ki je z Donaldom Trumpom v pristnih prijateljskih odnosih, vsi državljani in ne samo predsednica vlade so pričakovali od ZDA posebno obravnavo. Čez deset dni se bo sestala s Trumpom, pogajala pa se bo skoraj gotovo samo zase, ne za vso Evropo.