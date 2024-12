Pri Splitu nov incident s trajektom Jadrolinije

Na Hrvaškem je zaradi tehnične okvare davi imel težave še en trajekt državnega podjetja Jadrolinija. Na poti od Splita proti Hvaru se je kmalu po izplutju pokvaril trajekt Zadar, na katerem je bilo 164 potnikov. Trajekt se je moral vrniti v splitsko pristanišče, v Jadroliniji pa so okvaro pripisali slabi kakovosti goriva, poročajo hrvaški mediji.

Trajekt Zadar je iz Splita proti Hvaru izplul ob 8.30, kmalu zatem se je pokvaril. Potniki so proti Hvaru nato odpluli z drugim trajektom nekaj pred 11. uro, so za hrvaško tiskovno agencijo Hina pojasnili v Jadroliniji.

Ladja je po besedah bralcev hrvaškega spletnega portala Index, ki so spremljali incident, eno uro mirovala na morju, preden se je vrnila v pristanišče. Pri Jadroliniji so za Hino zatrdili, da so v tem času skušali odpraviti okvaro. Ker jim ni uspelo, se je trajekt vrnil v Split.

V zadnjih mesecih je težave imelo že več trajektov Jadrolinije. Najbolj tragičen incident se je zgodil avgusta v Malem Lošinju, ko so v nesreči trajekta Lastovo zaradi padca vstopne ploščadi umrli trije člani posadke, eden pa je bil huje poškodovan.