Skrb, da bo prihodnost zelena in konkurenčna

Po nenadnem odstopu dosedanjega francoskega komisarja in kandidata za prihodnjo sestavo evropske komisije Thierryja Bretona zaradi očitkov Ursuli von der Leyen o političnem trgovanju, je to postal 39-letni donedavni minister za zunanje in evropske zadeve Stéphane Séjourné. Predsednica ga je imenovala tudi v svojo ožjo ekipo.

Stéphane Séjourné (rojen leta 1985) je po izobrazbi pravnik. Svojo politično pot je začel pri socialistih, nato se je pridružil Macronovim vrstam.