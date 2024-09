Bolj moška in bolj desna komisarska ekipa

V nadaljevanju preberite:

Ursula von der Leyen je razdelila resorje v svojem drugem komisarskem kolegiju v skladu s prednostnimi nalogami, zlati z vidika konkurenčnosti, zelenega prehoda in digitalizacije. Pri delitvi je morala upoštevati geografska, politična in spolna razmerja. Med 27 člani bo enajst žensk. Kar štirinajst članov kolegija bo iz desnosredinske EPP.

Imela bo šest izvršnih podpredsednikov, med najvplivnejšimi bo španska socialistka Teresa Ribera. ki bo pristojna za čisto, pravično in konkurenčno tranzicijo. Francoz Stéphane Séjourné, ki je v ponedeljek kot kandidat na hitro zamenjal Thierryja Bretona, bo izvršni podpredsednik za industrijsko strategijo.

Najbolj kočljiv utegne biti izbor desničarja Raffaela Fitta iz Bratov Italije za izvršnega podpredsednika za kohezijo in reforme. Zlasti socialisti, zeleni in levica se jasno postavljajo proti temu. Med državami je bilo, seveda, največ interesa za gospodarska področja. EU bo prvič dobila evropskega komisarja za obrambo. To bo postal nekdanji litovski premier Andrius Kubilius.