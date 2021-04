Priprave na bolj tekmovalen svet

V nadaljevanju preberite: 2008 so svarile pred pandemijo z izvorom v vzhodni Aziji, v tokratnem četrtletnem poročilu pa so dodana svarila pred kitajskim izzivanjem ZDA in zahodnega mednarodnega sistema. Washington v Aziji potrebuje prijatelje. Kot prvi je po nastopu predsednika Joeja Bidna Belo hišo obiskal japonski premier Jošihide Suga.