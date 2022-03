Pritisk na gumb za resetiranje Nata

V nadaljevanju preberite:

Več sil na vzhodnem krilu zavezništva v višji pripravljenosti, krepitev zračne obrambe, močnejša mornarica, boljša kibernetična obramba, obsežnejše vojaške vaje – to je le nekaj delov Natovega velikega »resetiranja« skupne obrambe in odvračanja. Prilagajanje Nata novi varnostni realnosti bo zahtevalo večje naložbe v obrambo. Tudi Slovenija, ki je nekdaj bila kot črna ovca Natove družine, bo pospešeno zviševala obrambne izdatke. Do 200 pripadnikov Slovenske vojske bo v okviru odvračanja Rusije tudi napotenih na Slovaško.