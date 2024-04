Protesti proti zakonu o tujih agentih

V nadaljevanju preberite:

Danes je množica protestnikov znova obkolila zgradbo gruzijskega parlamenta, v kateri poslanci sprejemajo zakon o tujih agentih. V opoziciji trdijo, da hočejo oblasti uvoziti putinovsko zakonodajo iz Rusije, predsednik evropskega sveta Charles Michel pa je izjavil, da zakon, ki so ga včeraj sprejeli v prvem branju, ni skladen z gruzijskimi evropskimi aspiracijami in bo odtujil to južnokavkaško državo od Evropske unije.