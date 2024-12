Protesti v Srbiji: Aretirali voznika, ki je zapeljal v protestnike

Od tragedije, ki se je zgodila prvega novembra letos, ko se je na železniški postaji v Novem Sadu porušil betonski nadstrešek in povzročil smrt petnajstih oseb, so Srbijo preplavili protesti, ki so dosegli vrhunec z blokadami več kot štiridesetih fakultet. Študenti, ki zahtevajo odgovornost in transparentnost, vztrajajo pri svojih zahtevah, kljub trditvam oblasti, da so bile le-te izpolnjene.

Osrednje zahteve študentov vključujejo popolno objavo dokumentacije o rekonstrukciji železniške postaje v Novem Sadu, odgovornost za nesrečo ter izpustitev pridržanih aktivistov. Prav tako zahtevajo kazenski pregon tistih, ki so napadali protestnike.

Kljub objavi dela dokumentacije oblasti, skupina Blokada opozarja, da je bila dokumentacija nepopolna. Od skupno 857 dokumentov je bilo objavljenih zgolj 195, manjkali pa so tudi podatki o finančnih tokovih. Študenti so izpostavili vprašanje, zakaj se dokumentacija nahaja pri predsedniku Srbije in ne pri tožilstvu.

Protestniki s panojem »15 minut za 15 življenj«. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Ana Brnabić, predsednica srbskega parlamenta, je 13. decembra na platformi X zapisala, da so zahteve izpolnjene, ter pozvala k prenehanju blokad. Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, je izjavil: »Vse, kar so zahtevali, je izpolnjeno, čeprav nisem mnenja, da so bile zahteve upravičene.«

Kljub tem izjavam so študenti v Novem Sadu in Beogradu nadaljevali z blokadami in opozorili, da oblasti niso odgovorile na ključna vprašanja o odgovornosti in vzrokih za nesrečo.

Režim pod pritiskom

Reakcije oblasti so dodatno zaostrile situacijo. Napadi pristašev Srbske napredne stranke (SNS) na protestnike so povzročili ogorčenje javnosti. Dragan Popović, direktor Centra za praktično politiko, je opozoril, da takšna dejanja odražajo paniko vladnih struktur. »Avtoritarni režimi se zanašajo na odločitve z vrha, kar jim otežuje obvladovanje spontanih in razpršenih protestov,« je dejal.

Osrednje zahteve študentov vključujejo popolno objavo dokumentacije o rekonstrukciji železniške postaje v Novem Sadu, odgovornost za nesrečo ter izpustitev pridržanih aktivistov. FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Analitiki opozarjajo, da se bližajoči prazniki in izpitni roki lahko izkažejo za prelomne trenutke za nadaljevanje protestov. Bojan Klačar iz CESID-a meni, da bodo prav izpitni roki resnejši izziv za vztrajanje v blokadah. Hkrati pa opozarja, da širitev podpore protestom – tudi s strani igralcev, kmetov in drugih družbenih skupin – nakazuje možnost dolgotrajnejših pritiskov na oblast.

Voznik, ki je z avtomobilom trčil v protestnike, aretiran

Voznik, ki je danes z avtomobilom zapeljal v množico študentov v Zemunu, je bil identificiran in takoj aretiran, poroča portal Nova.rs.

Incident se je zgodil med 15-minutno blokado prometa, ki so jo organizirali tamkajšni študentje. Voznik je zapeljal v skupino protestnikov, pri čemer so nekateri padli na tla, ena oseba pa je ostala na pokrovu avtomobila.

Policija je na podlagi naloga tožilstva ugotovila identiteto storilca, ki mu zdaj grozi obtožba za kaznivo dejanje povzročanja splošne nevarnosti. Voznik je bil pridržan in bo v zakonsko določenem roku zaslišan pri pristojnem tožilstvu še poroča srbski portal.