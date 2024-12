Guterres: Končati je treba nasilje na vseh frontah v Siriji

»Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je izredno zaskrbljen zaradi velikih kršitev suverenosti Sirije in izraelskih napadov na državo,« je v četrtek sporočil njegov tiskovni predstavnih Stephane Dujarric. Izrael je namreč okrepil napade na cilje v Siriji, čeprav so uporniki strmoglavili režim predsednika Bašarja al Asada.

»Generalni sekretar je še posebej zaskrbljen zaradi več sto izraelskih zračnih napadov na lokacije po Siriji in poudarja potrebo po koncu nasilja na vseh frontah po Siriji,« je dejal Dujarric.

Izrael krši sporazum

Izrael trdi, da napada zaloge kemičnega orožja in zračno obrambo, da bi s tem upornikom onemogočil dostop. Izrael je po padcu Asadovega režima zavzel tudi tamponsko območje na Golanski planoti, kar je za ZN jasna kršitev premirja iz leta 1974. Dujaric je dejal, da Guterres poziva vse strani naj izpolnjujejo obveznosti iz sporazuma.

Urad za usklajevanje humanitarne pomoči ZN (Ocha) je medtem v četrtek sporočil, da je od začetka uporniške ofenzive na vladne sile 27. novembra z domov zbežalo več kot milijon ljudi. Večinoma gre za ženske in otroke.

Urad ZN za prehrano (WFP) je sporočil, da potrebuje 250 milijonov dolarjev za nujno pomoč razseljenim in ranljivim prebivalcem Sirije v naslednjih šestih mesecih.

Nova prehodna sirska vlada napoveduje uveljavitev vladavine prava, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tiskovni predstavnik sirske vlade Obaid Arnaot je na državni televiziji napovedal pregon vseh, ki so zagrešili zločine nad ljudstvom ter zagotovil spoštovanje verske in kulturne raznolikosti v Siriji.

Po 50 letih Asadove krutosti Sirci iščejo umrle svojce, iščejo zaključek

Pa padcu Asadovega režima mnogi Sirci iščejo umrle svojce, ki jih je pokopal diktatorski režim. Na včerajšnjem javnem pogrebu Mazena al Hamadaha – pred njegovim izginotjem leta 2020 enega najglasnejših preživelih mučenja v zapornem sistemu režima – se je veselje umaknilo žalosti, kot poroča Guardian, ko se je država in njenimi prebivalci začeli spopadati z dejstvom, da so mnogi od okoli 130.000 pogrešanih morda za vedno izgubljeni.

Pogreb Mazena al-Hamada. FOTO: Ammar Awad/Reuters

Začetna evforija, potem ko so uporniki med napredovanjem v prestolnico razbili vrata zaporniških celic in našli tudi nekatere pogrešane žive, je zbledela; številne družine so preiskale zapore in mrtvašnice ter prečesale izropano režimsko dokumentacijo in zapise, a niso našle ničesar. Kot ob tem piše Guardian, bi bilo sicer javno kazanje žalosti, kakršno je bilo na pogrebu, še pred tednom dni nepredstavljivo.

Trupla niso dobili

Osemnajstletna Shahed Baraki je tiho ihtela, ko je stiskala fotografijo sebe kot majhne deklice s svojim očetom Osamo, še piše Guardian. Njenega očeta pediatra so leta 2012 na kontrolni točki nasilno odpeljali vojaki, ko se je Asadovo zatiranje mirnih protestov arabske pomladi začelo spreminjati v 13 let trajajočo državljansko vojno.

FOTO: Ammar Awad/Reuters

»Aretirali so ga, ker je poskušal pomagati ljudem v naši soseski; odkrili so, da tihotapi zdravila. Čez leta so nam sporočili, da je umrl, vendar nismo dobili njegovega trupla,« je povedala Barakijeva. »Še vedno ne vemo, kaj se je zgodilo. Imel je ledvično bolezen ... mislimo, da so ga pustili počasi umreti.«

Hamadah, ki je politikom in občinstvu po vsem svetu pričal o svojem priporu in mučenju med vstajo leta 2011, je bil dolgo simbol zločinov, ki jih je režim zagrešil nad lastnim ljudstvom. Toda leta 2020 je šokiral svojo družino in širšo sirsko diasporo z vrnitvijo v državo z novega doma na Nizozemskem. Odločitev je bila po prepričanju njegovega 66-letnega brata Amerja al Obaida izsiljena; družina verjame, da so Hamadahu grozili, da bodo ubili člane njegove družine, če ne bo prenehal razkrivati ​​brutalnosti režima in se vrnil v Sirijo. Ob prihodu na letališče v Damasku so ga pridržali.

Usoda aktivista je ostala neznana do ponedeljka, ko so njegovo truplo – ponovno z znaki mučenja – odkrili v mrtvašnici v Sednaji, najbolj zloglasnem Asadovem zaporu. Zdravniki, ki so pregledali truplo, so povedali, da so ga, tako kot mnoge druge pripornike, ubili pred kratkim, preden so njegovi ugrabitelji pobegnili, piše Guardian.

»Vedeli so, da bi jih Mazen znova razkrinkal, zato so ga ubili,« je dejal njegov brat. »Po svoje sem srečen. Mazen je prestal najokrutnejše mučenje, kar si ga je mogoče zamisliti, in umrl je za nas.« Za večino družin s pogrešanimi svojci so odgovori in zaključek še vedno nedosegljivi. Pravica bo terjala leta; medtem se iskanje nadaljuje.

Skrita množična grobišča

Na vojaškem pokopališču, ki meji na mesto, kjer je bil v četrtek pokopan Hamada, pa je, kot poroča Guardian, 64-letni Mahmud Dahlil parkiral svoj avto in z lopato v roki stopil skozi polomljena vrata. Ni vedel, kje naj začne, vendar je vedel, kaj išče. Leta 2022 se je izkazalo, da je bilo vojaško pokopališče uporabljeno za skrivanje ogromnega množičnega groba, v katerem je bilo na tisoče trupel umorjenih zapornikov, po trditvah več mož, ki so tam delali.

Dahlil je dejal, da je po vsem mestu že iskal svoje štiri bratrance, ki so izginili leta 2012 in 2013. Zdaj je čas, je dejal, da pogleda pod zemljo. »Takšni grobovi so verjetno po vsej državi,« je dejal. »Ne bomo se ustavili, dokler jih ne najdemo vseh.«